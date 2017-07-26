Сахалинские рыбаки отправляют лодки в море экскаватором

Фото и видео очевидцев

Жители островного региона сняли на видео экскаватор в море у берегов Сахалина. С помощью строительной техники, установленной прямо в воде, рыбаки выходят в море.

Очевидцы сообщают, что это территория рыболовного стана в районе мыса Одопту. Как видно на видео, пирса у рыбаков нет - лодки в море выводит экскаватор.

В «Эковахте Сахалина» astv.ru подтвердили, что загрязнения от строительной техники действительно наносят ущерб природе. Однако масло и мазут с одного экскаватора не могут угрожать существованию китов, которые обитают в районе Одопту.

С другой стороны ситуация на видео однозначно незаконна. Но для начала предстоит определить точное место расположение этого рыболовного стана.

Напомним, в конце июля в редакцию astv.ru уже присылали подобные кадры. Тогда рабочие, ремонтирующие дорогу в селе Озерское, заехали на экскаваторах в озеро Чибисан.