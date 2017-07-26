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Сахалинские рыбаки отправляют лодки в море экскаватором
Фото и видео очевидцев

Сахалинские рыбаки отправляют лодки в море экскаватором

По предварительным данным, стан расположен в районе мыса Одопту

Жители островного региона сняли на видео экскаватор в море у берегов Сахалина. С помощью строительной техники, установленной прямо в воде, рыбаки выходят в море. 

Очевидцы сообщают, что это территория рыболовного стана в районе мыса Одопту. Как видно на видео, пирса у рыбаков нет - лодки в море выводит экскаватор. 

В «Эковахте Сахалина» astv.ru подтвердили, что загрязнения от строительной техники действительно наносят ущерб природе. Однако масло и мазут с одного экскаватора не могут угрожать существованию китов, которые обитают в районе Одопту.

С другой стороны ситуация на видео однозначно незаконна. Но для начала предстоит определить точное место расположение этого рыболовного стана. 

Напомним, в конце июля в редакцию astv.ru уже присылали подобные кадры. Тогда рабочие, ремонтирующие дорогу в селе Озерское, заехали на экскаваторах в озеро Чибисан

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:06 +4
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:10
Русские на выдумки хитры
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+5
ateriya
Написано сегодня, в 15:13
Сто раз такую систему видела. И выводили лодки так и к берегу подтягивали. Ничего необычного нет. Спросили бы почему и зачем так делают. Может там мелко или еще что то.
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+4
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:14 Отредактированно сегодня, в 15:15
Ага в морской воде помыли, потом затраты на ремонт в стоимость рыбы. А может вообще тыренный, кто их там проверяет
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 15:34
ну экспертизу независимую провести да установить вредно/не вредно, а то сейчас диванных экологов понабежит
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+3
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 16:50
Да всегда или трактором или ГТТ, да и просто уралом сталкиваются или вытаскивают кунгасы. Экскаватор даже проще, приподнять может
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+2
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