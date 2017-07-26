Началось проектирование нового спортивного комплекса в Макарове

В него войдут крытая ледовая арена, универсальный спортивных зал для игровых видов спорта, залы для бокса и хореографии

Вчера завершились конкурсные процедуры по определению подрядной организации на проектирование многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной в Макарове. Ей стала компания "Вива". Эта организация уже занимается проектированием и строительством еще одного крупного спортивного объекта в островном регионе - универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной в городе Южно-Сахалинск (второй лед дворца спорта "Кристалл").

- Конкурс завершился, и подрядчик приступил к проектированию комплекса, срок выполнения этих работ составит 3 месяца. После проект направят на государственную экспертизу. Если решение будет положительным, то будет объявлен аукцион на строительство данного объекта, - отметил главный инженер министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Игорь Самойлов.

Как напоминает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, первая попытка возведения спортивного комплекса в Макаровском районе состоялась в 2015 году. Тогда из-за недоработок в проекте и увеличения сметной стоимости в процессе строительства, контракт с подрядчиком, в соответствии с законодательством был расторгнут. При этом ему была выплачена фактическая стоимость выполненных работ.

На территории будущего спорткомплекса в полном объеме завершены земляные работы, и возведен фундамент. Новый спортивный объект будет включать в себя крытую ледовую арену, которая позволит хоккеистам продлить сезон, универсальный спортивных зал для игровых видов спорта, а также залы для бокса и хореографии. Административно-бытовой корпус будет также включать в себя раздевалки, душевые и санузлы, медицинский и массажный кабинеты.