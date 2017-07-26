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Сахалинский самбист завоевал бронзу финального этапа летней Спартакиады учащихся России

Сахалинский самбист завоевал бронзу финального этапа летней Спартакиады учащихся России

Соревнования прошли в Армавире

С 26 по 29 июля в городе Армавир прошёл финальный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по самбо.

К участию в финале Спартакиады допускаются только победители первенств федеральных округов.  В состав команды Дальнего Востока вошел сахалинский самбист Малик Магомедбеков.

Воспитанник корсаковской ДЮСШ выступал в весовой категории  66 кг. Весь турнир  Малик прошел без поражений.  И только в полуфинале, с минимальным счетом 1-0, уступил будущему победителю из  знаменитого "Центра спорта и образования "Самбо-70"   москвичу Егору Шалыгину. Утешением за проигрыш стала бронзовая медаль.

-  Этот долгожданный результат стал самым значимым в постсоветской истории сахалинского самбо. Успех воспитанника в полной мере разделяет и его наставник - тренер-преподаватель Евгений Булатов, - отмечают в сахалинской федерации самбо. - Теперь наш спортсмен готовится к выступлению на первенстве России по самбо, которое пройдет в начале октября во Владивостоке.

Стоит отметить,  что летние Спартакиады учащихся России проводятся в стране с 2003 года с интервалом раз в два года. Это самые значимые комплексные спортивные соревнования всероссийского уровня среди учащихся спортивных школ. Спартакиады считаются главным смотром подготовки спортивного резерва для участия в составе сборных команд России.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 +3
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