Сахалинский самбист завоевал бронзу финального этапа летней Спартакиады учащихся России

С 26 по 29 июля в городе Армавир прошёл финальный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по самбо.

К участию в финале Спартакиады допускаются только победители первенств федеральных округов. В состав команды Дальнего Востока вошел сахалинский самбист Малик Магомедбеков.

Воспитанник корсаковской ДЮСШ выступал в весовой категории 66 кг. Весь турнир Малик прошел без поражений. И только в полуфинале, с минимальным счетом 1-0, уступил будущему победителю из знаменитого "Центра спорта и образования "Самбо-70" москвичу Егору Шалыгину. Утешением за проигрыш стала бронзовая медаль.

- Этот долгожданный результат стал самым значимым в постсоветской истории сахалинского самбо. Успех воспитанника в полной мере разделяет и его наставник - тренер-преподаватель Евгений Булатов, - отмечают в сахалинской федерации самбо. - Теперь наш спортсмен готовится к выступлению на первенстве России по самбо, которое пройдет в начале октября во Владивостоке.

Стоит отметить, что летние Спартакиады учащихся России проводятся в стране с 2003 года с интервалом раз в два года. Это самые значимые комплексные спортивные соревнования всероссийского уровня среди учащихся спортивных школ. Спартакиады считаются главным смотром подготовки спортивного резерва для участия в составе сборных команд России.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области