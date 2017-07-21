Строители моют технику в озере на юге Сахалина

Фото очевидцев

Сегодня утром, 28 июля, в озере Чибисан Корсаковского района у села Озерского местные жители заметили два экскаватора. Очевидец сообщает в редакцию astv.ru, что эти рабочие выполняют реконструкцию одной из улиц поселка.

- А сейчас они рассекают по озеру. Может, технику моют? - говорит местный житель.