Фото очевидцев
Строители моют технику в озере на юге Сахалина
Рабочие выполняют реконструкцию дороги в Озерском
Сегодня утром, 28 июля, в озере Чибисан Корсаковского района у села Озерского местные жители заметили два экскаватора. Очевидец сообщает в редакцию astv.ru, что эти рабочие выполняют реконструкцию одной из улиц поселка.
- А сейчас они рассекают по озеру. Может, технику моют? - говорит местный житель.
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