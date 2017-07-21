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Строители моют технику в озере на юге Сахалина
Фото очевидцев

Строители моют технику в озере на юге Сахалина

Рабочие выполняют реконструкцию дороги в Озерском

Сегодня утром, 28 июля, в озере Чибисан Корсаковского района у села Озерского местные жители заметили два экскаватора. Очевидец сообщает в редакцию astv.ru, что эти рабочие выполняют реконструкцию одной из улиц поселка. 

- А сейчас они рассекают по озеру. Может, технику моют? - говорит местный житель.

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Строители моют технику в озере на юге Сахалина, Фото: 1
Строители моют технику в озере на юге Сахалина, Фото: 2
Строители моют технику в озере на юге Сахалина
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:25 +2
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экскаваторстроители
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Комментарии
passerby_boy
Написано сегодня, в 09:29
а может они заблудились? там дорожек то много, ночью поехали и не заметили, как по кабину ушли )))
А вообще уволить нафиг таких вредителей, нифега себе мини экологическую катастрофу там устроить решили, мазут, масло, солярка с них же течёт несчастно...
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+1
aleksa90
Написано сегодня, в 10:16
passerby_boy, год экологии решили поддержать!!! чтобы чистыми работать )))
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:32
Мозги себе и начальству пусть помоют
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:36
Трансформеры...
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0
Online
Кот_Василий Online
Написано сегодня, в 09:43
судя по фото, экскаваторы утопили
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:46
прошли дожди, прошла середина лета и экскаваторы, хорошо организованной группой, по инстинкту потянулись на водопой...
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+1
sergmihaylov
Написано сегодня, в 09:54
любят сахалинцы свой остров , природа говорят замечательная , в некоторм смысле уникальная , да так любят, то застрали все побережье , вырезали всю рыбу, а тепеь вот новая забава , на экскаваторе по озеру .. ну ну .., давайте, жгите
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+1
Zenitchik
Написано сегодня, в 10:05
Да не, видно же что утопили, даже двигатель в воде!
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 10:35
Какая мойка?Мужики порыбачить решили!
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0
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:41
Да уж
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