Родить нельзя, погодить – жительниц Смирныховского района отправляют рожать в другие города

Роженицы Смирныховского района не могут спокойно и планово попасть в местный роддом. Беременных заранее предупреждают, что родить в районном центре они не смогут, надо отправляться в роддом Поронайска или в Южно-Сахалинск. Почему смирныховские медики отказываются принимать роды, точно не известно. А слухи на этот счет ходят самые разные вплоть до того, что роддом закрывают.

Одна из собеседниц astv.ru (она просила не называть ее имя) станет мамой со дня на день. До конца этой недели у нее должна родиться дочка. Но где это произойдет, женщина до сих пор не знает. И это ее беспокоит.

– В больнице мне сказали, чтобы я решала, куда поеду – в Поронайск или Южно-Сахалинск. Меня не устраивают оба варианта. 8 часов добираться с новорожденным в поезде из областного центра? Даже Поронайск – это далеко. У нас нет машины, поэтому придется нанимать. До Поронайска 77 км. Такси стоит 2000 рублей в один конец. Но и это не главное – не хочется в такую даль вести по жаре пятидневного ребенка.

Почему Смирныховский район с населением в 12 тысяч человек фактически остался без роддома, не совсем понятно. Основная версия – нехватка персонала. Об этом говорит главный врач Смирныховской ЦРБ Марина Здвижкова.

– У нас два гинеколога. Один сейчас в отпуске, другая сломала руку, поэтому приходится отправлять женщин в Поронайск, – говорит главврач.

Но в начале июля, когда Евгении, другой жительницы Смирных, выдавали направление в Поронайск, рука у гинеколога была здоровой.

– Мне объясняли, что условия в Поронайске лучше, что в Смирных нет некоторого оборудования, нет возможности для реанимации младенцев и матерей, – рассказывает Евгения. – Я поехала в Поронайск 5 июля, и не поняла, чем этот роддом выгодно отличается от нашего. Скорее наоборот. В Поронайске нет горячей воды, непонятно, как мыть малыша, были и другие нюансы. Я вызвала мужа, написала отказ от госпитализации и поехала домой. 12 июня, когда начались схватки, пришла в смирныховский роддом и сказала, что никуда не пойду. Меня предупреждали, что врач неопытный, что роды она принимает нечасто, но у меня уже второй ребенок, поэтому я не боялась. В итоге все прошло нормально. У меня к врачу претензий нет.

Впрочем, даже когда оба смирныховских акушера-гинеколога были на месте, беременных все равно отправляли в другие районы.

Жительница Смирных Сабина родила дочку 2 мая. Утром у нее отошли воды. В 10 утра она была в смирныховском роддоме со схватками, ее осмотрел врач и сказал, что нужно ехать рожать в Поронайск.

- Еще во время беременности я слышала разговоры, что в Смирных перестали брать всех рожениц, кроме экстренных. Вот и в больнице мне тогда сказали, что есть распоряжение всех отправлять в Поронайск или Южно-Сахалинск. Меня осмотрел врач, сказал, что время еще есть и я успею доехать до Поронайска. Когда мы туда приехали, врачи удивились: мол, где раньше были? Через два часа появилась на свет наша дочь.

И таких историй у нас множество. Есть свидетельства женщин, которые уже родили, есть те, кто вот-вот станет мамой. И все они говорят одно – уже давно в Смирныховской ЦРБ стараются не принимать роды, кроме экстренных. Некоторые беременные утверждают, что их отправляли в Поронайск и Южно-Сахалинск, ссылаясь на некий запрет Роспотребнадзора. Но в ведомстве astv.ru сообщили, что никаких предписаний, мешающих принимать роды, смирныховской больнице не выносили.

В поронайском роддоме признают, что в последнее время у них увеличилось количество беременных из соседнего района, за последние три дня там появились на свет 8 младенцев, и двое из них – смирныховцы. Но обсуждать причины массового паломничества отказываются, тоже говорят про отпуск смирныховского коллеги.

Судя по всему, ситуацию в Смирных вызвал кадровый голод. Здесь всего два врача, один из которых ушел в отпуск впервые за два года, а второй имеет мало опыта. Это сильно отличается от положения, скажем в Охинской ЦРБ, где в роддоме 5 врачей плюс неонатолог. В ногликской больнице три врача принимают беременных.

Сегодня положение в Смирных напоминает ситуацию в Анивской ЦРБ, где нет своего роддома, есть только отделение, где принимают экстренные роды и где работает один врач. Но доехать в областную больницу из Анивы – это одно, а из Смирных – совсем другое.

На 1 июля 2017 года потребность в акушерах-гинекологах по всей области составляла 9 человек.

Нехватка кадров не должна быть проблемой рожениц. Они, кстати, уже придумали способ борьбы с ссылкой. Одни ждут дома до последнего, когда схватки уже переходят в стадию, которая не позволяет транспортировку, и тогда приходят в роддом, а некоторые пишут письменный отказ от госпитализации в Поронайск.

– Мне известно, что в июне и июле многие местные рожали в Смирных. Получается, что вроде нельзя, но если поскандалить, то можно? – спрашивает Сабина.

Евгения тоже осталась рожать рядом с домом после того, как серьезно потрепала нервы. Она ходила на прием к главврачу Смирныховской ЦРБ, написала в минздрав жалобу, что район остался без оперирующего гинеколога. Ответ пока не пришел, но ей сообщили, что жалобу приняли к рассмотрению.

Ну а еще одна наша собеседница, та которая захотела остаться анонимной, ругаться не будет. У нее первая, долгожданная беременность и она боится, что ссорами настроит против себя персонал. Поэтому, когда придет время ее дочке появиться на свет, она будет сидеть дома до тех пор, пока ее уже не рискнут отправлять в Поронайск.

Губернатор Олег Кожемяко уже критиковал Смирныховскую ЦРБ за кадровую работу. В прошлом году он побывал в местной больнице и узнал, что в районе на восемь тысяч жителей района приходится всего один терапевт. Смирныховские учреждения здравоохранения обеспечены специалистами наполовину. В списках востребованных специалистов, кроме терапевтов, называли педиатра, фтизиатра, онколога, офтальмолога, дерматовенеролога. Акушера-гинеколога в этом списке не было.