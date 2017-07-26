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В Южно-Сахалинске пропала пенсионерка

В Южно-Сахалинске пропала пенсионерка

Женщина страдает потерей памяти, но помнит свое имя

Сегодня, 1 августа, в 9 утра ушла из дома в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) 74-летняя Екатерина Ра. Она до сих пор не вернулась.

По словам родственников, женщина страдает потерей памяти, но помнит свое имя. Матерится. 

Женщина была одета в розовую ветровку, белую футболку, синие джинсы, черные осенние ботинки. 

Если вы знаете, где находится Екатерина Ра, сообщите об этом по телефонам 89841398366, 89248813999, 89621206698.

18:35. Пенсионерка найдена. Руководитель ПСО "СОВА" обнаружила ее в одном из городских автобусов.

Пенсионерку доставили в городской отдел полиции Южно-Сахалинска.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 18:08 +1
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Комментарии
Online
Nata15Nata Online
Написано сегодня, в 18:20
Уже нашли ведь ее
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 18:26
Nata15Nata, это другая...
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:26
Nata15Nata,
не её...
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