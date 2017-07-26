В Южно-Сахалинске пропала пенсионерка
Женщина страдает потерей памяти, но помнит свое имя
Сегодня, 1 августа, в 9 утра ушла из дома в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) 74-летняя Екатерина Ра. Она до сих пор не вернулась.
По словам родственников, женщина страдает потерей памяти, но помнит свое имя. Матерится.
Женщина была одета в розовую ветровку, белую футболку, синие джинсы, черные осенние ботинки.
Если вы знаете, где находится Екатерина Ра, сообщите об этом по телефонам 89841398366, 89248813999, 89621206698.
18:35. Пенсионерка найдена. Руководитель ПСО "СОВА" обнаружила ее в одном из городских автобусов.
Пенсионерку доставили в городской отдел полиции Южно-Сахалинска.
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