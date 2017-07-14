Жители Сахалинской области снова смогут позвонить губернатору 10 августа

Вопросы для «прямой линии» можно задать уже сейчас

10 августа Олег Кожемяко вновь проведет «прямую линию» с жителями Сахалинской области. В этот день в прямом эфире будут приниматься телефонные звонки и видеообращения. Задать вопрос главе региона можно и заранее по телефону «горячей линии» 8-800-100-21-65. Также обратиться к губернатору можно и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению Олега Кожемяко, формат прямого общения с жителями области позволяет глубже понять имеющиеся на Сахалине и Курилах проблемы, чтобы оперативнее их решать. Для областных властей – это эффективный канал обратной связи с районами.

На первую «прямую линию», которая состоялась 13 июля, поступили около 2,5 тысяч обращений из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.