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Жители Сахалинской области снова смогут позвонить губернатору 10 августа

Жители Сахалинской области снова смогут позвонить губернатору 10 августа

Вопросы для «прямой линии» можно задать уже сейчас

10 августа Олег Кожемяко вновь проведет «прямую линию» с жителями Сахалинской области. В этот день в прямом эфире будут приниматься телефонные звонки и видеообращения. Задать вопрос главе региона можно и заранее по телефону «горячей линии» 8-800-100-21-65. Также обратиться к губернатору можно и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению Олега Кожемяко, формат прямого общения с жителями области позволяет глубже понять имеющиеся на Сахалине и Курилах проблемы, чтобы оперативнее их решать. Для областных властей – это эффективный канал обратной связи с районами.

На первую «прямую линию», которая состоялась 13 июля, поступили около 2,5 тысяч обращений из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:43 +1
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Комментарии
Online
SPY Online
Написано сегодня, в 18:01
Ещё не выяснили какого цвета фасады надо?
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 18:15
SPY, зато после первой прямой линии пляж в Макарове сделали,где купаться нельзя.
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 18:20
одноклассники ! куда писать , на деревню дедушке ?
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0
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