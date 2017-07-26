Администрация Анивского района: вода на побережье в районе Песчанского опасности не представляет

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В Роспотребнадзоре чиновникам сообщили, превышений по микробам в воде нет

Побережье Анивского залива в районе села Песчанского – не является официальным пляжем, это территория массового отдыха, сообщил радио АСТВ глава района Александр Ивашов. На побережье уже не один год установлены таблички «Купаться запрещено». В связи с тем, что водолазы не обследовали дно акватории и на воде нет боновых ограждений, абсолютная безопасность на море не гарантируется.

- Администрация обратилась в санитарно-эпидемиологическую станцию, Роспотребнадзор. Там сообщили – вода пригодна для купания. Никаких превышений по микробам или микроорганизмам в ней нет, - сообщил Александр Ивашов.

Специалист-эксперт отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Сахалинской области Наталья Иванкова подтвердила, пляж в Аниве – неофициальный. Ведомство сейчас осуществляет контроль за пользованием этим объектом. Там установлен спасательный пост, который работает с пятницы по воскресенье. Спасатели будут дежурить на побережье до 30 августа.

По словам главы администрации Анивского района, в будущем планируют провести все работы, чтобы получить официальный статус пляжа.