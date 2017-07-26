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Администрация Анивского района: вода на побережье в районе Песчанского опасности не представляет
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Администрация Анивского района: вода на побережье в районе Песчанского опасности не представляет

В Роспотребнадзоре чиновникам сообщили, превышений по микробам в воде нет

Побережье Анивского залива в районе села Песчанского – не является официальным пляжем, это территория массового отдыха, сообщил радио АСТВ глава района Александр Ивашов. На побережье уже не один год установлены таблички «Купаться запрещено». В связи с тем, что водолазы не обследовали дно акватории и на воде нет боновых ограждений, абсолютная безопасность на море не гарантируется.

- Администрация обратилась в санитарно-эпидемиологическую станцию, Роспотребнадзор. Там сообщили – вода пригодна для купания. Никаких превышений по микробам или микроорганизмам  в ней нет, -  сообщил Александр Ивашов.

Специалист-эксперт отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Сахалинской области Наталья Иванкова подтвердила, пляж в Аниве – неофициальный. Ведомство сейчас осуществляет контроль за пользованием этим объектом. Там установлен спасательный пост, который работает с пятницы по воскресенье.  Спасатели будут дежурить на побережье до 30 августа.

По словам главы администрации Анивского района, в будущем планируют провести все работы, чтобы получить официальный статус пляжа.  

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 15:32 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:48
если чо, у нас официальных пляжей в области - по пальцам рук можно пересчитать, в остальных местах купаются на свой страх и риск
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+4
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 16:29
Bokassa, скажу более точно - их всего ДВА)
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+4
Сергей Сергеевич
Написано сегодня, в 16:07
в БУДУШЕМ планируют провести все работы.
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+1
IrinaBrik
Написано сегодня, в 17:32
Не верю,что вода там пригодна для купания !!! Там даже берег не пригоден для нахождения на нем !!! Наверное не мало денег заплачено за то, чтобы экспертиза признала,что все хорошо., а там уже давно все плохо !!!
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+1
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