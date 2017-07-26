Фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» прошел на Сахалине
В нем приняли участие 40 авторов и исполнителей
С 29 по 30 июля на Сахалине прошел XI Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев».
Как сообщают в региональном министерстве культуры и архивного дела, в жюри фестиваля вошли призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни – Евгений Ищенко (г. Александровск?Сахалинск), Николай Михеев, лауреат Международного Грушинского фестиваля Вениамин Ким (г. Южно?Сахалинск). Председатель жюри – приглашённый гость, лауреат Дальневосточных, Всероссийских и Международных фестивалей Денис Вялков, автор из г. Владивостока.
В фестивале приняли участие 40 авторов и исполнителей из Александровск?Сахалинского, Долинского, Ногликского, Поронайского, Тымовского, Холмского районов, Южно?Сахалинска, гости из Приморского края.
Фестиваль открылся 28 июля в Южно?Сахалинске, где в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялся творческий вечер председателя жюри Дениса Вялкова.
В конкурсной программе, которая прошла 29 июля в Александровске?Сахалинском на берегу Александровского залива, принимали участие ансамбли и солисты, взрослые и дети.
Лауреатами фестиваля стали:
- Андрей Теров, Тымовское, номинация «исполнитель»;
- Антон Гончаров, Вахрушев, номинация «посвящение Сахалину, Курилам»;
- Полина Чернобай, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель».
Дипломами были награждены:
- Олег Казаков, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;
- Дуэт Полина Чернобай и Арина Гирс, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;
- Лада Мильченко, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;
- Ольга Белова, Вахрушев, номинация «автор»;
- Трио Владимир Кудяков, Полина Чернобай, Арина Гирс (объединение «Гитара и песня»), ДД (ю)Т г. Южно?Сахалинск, рук. Лада Мильченко, номинация «юное дарование».
Специальные дипломы завоевали:
- Арина Гирс, 15 лет, средняя школа №3 Южно?Сахалинска, «Юное открытие фестиваля»;
- Владимир Кудяков, 12 лет, ДД (ю)Т, объединение «Гитара и песня», «за верность традициям бардовской песни».
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