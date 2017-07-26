Фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» прошел на Сахалине

В нем приняли участие 40 авторов и исполнителей

С 29 по 30 июля на Сахалине прошел XI Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев».

Как сообщают в региональном министерстве культуры и архивного дела, в жюри фестиваля вошли призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни – Евгений Ищенко (г. Александровск?Сахалинск), Николай Михеев, лауреат Международного Грушинского фестиваля Вениамин Ким (г. Южно?Сахалинск). Председатель жюри – приглашённый гость, лауреат Дальневосточных, Всероссийских и Международных фестивалей Денис Вялков, автор из г. Владивостока.

В фестивале приняли участие 40 авторов и исполнителей из Александровск?Сахалинского, Долинского, Ногликского, Поронайского, Тымовского, Холмского районов, Южно?Сахалинска, гости из Приморского края.

Фестиваль открылся 28 июля в Южно?Сахалинске, где в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялся творческий вечер председателя жюри Дениса Вялкова.

В конкурсной программе, которая прошла 29 июля в Александровске?Сахалинском на берегу Александровского залива, принимали участие ансамбли и солисты, взрослые и дети.

Лауреатами фестиваля стали:

- Андрей Теров, Тымовское, номинация «исполнитель»;

- Антон Гончаров, Вахрушев, номинация «посвящение Сахалину, Курилам»;

- Полина Чернобай, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель».

Дипломами были награждены:

- Олег Казаков, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;

- Дуэт Полина Чернобай и Арина Гирс, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;

- Лада Мильченко, Южно?Сахалинск, номинация «исполнитель»;

- Ольга Белова, Вахрушев, номинация «автор»;

- Трио Владимир Кудяков, Полина Чернобай, Арина Гирс (объединение «Гитара и песня»), ДД (ю)Т г. Южно?Сахалинск, рук. Лада Мильченко, номинация «юное дарование».

Специальные дипломы завоевали:

- Арина Гирс, 15 лет, средняя школа №3 Южно?Сахалинска, «Юное открытие фестиваля»;

- Владимир Кудяков, 12 лет, ДД (ю)Т, объединение «Гитара и песня», «за верность традициям бардовской песни».