Жительниц Южно-Сахалинска приглашают принять участие в велопараде

9 сентября в день празднования юбилея города Южно-Сахалинска в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдёт одно из самых красивых и эффектных событий — массовый костюмированный велопарад «Леди на велосипеде». Девушки и женщины разных возрастов проедут по аллеям парка и докажут, что велосипед (а в этом году и самокат) — это не только средство передвижения, но и стильное дополнение образа.

2017 год в России объявлен Годом экологии, именно поэтому темой велопарада названа «Планета цветов». Цветочные мотивы будут присутствовать и в костюмах участниц, и в оформлении велосипедов, и в оформлении праздника.

Уже четвёртый год подряд велопарад приглашает девушек и женщин поучаствовать в этом прекрасном конкурсе и, конечно, посоревноваться за главные призы в номинациях:

«Лучший декор велосипеда»;

«Лучшая шляпка»;

«Лучший аксессуар»;

«Самая стильная леди»;

«Маленькая леди»;

«Леди прессы» (выбор СМИ);

«Лучшая пара».

В этом году всем участницам предлагается проехать по аллеям парка в сопровождении своих мужчин (друга, мужа, брата, сына) и группы поддержки.

А гости парка смогут не только полюбоваться велопарадом и дамами в нарядах, но и послушать позитивную музыку, поучаствовать в конкурсах и сделать сэлфи с понравившейся участницей.

Так же для гостей парка будет организован мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуров — броши, резиночки для волос, браслеты.

Чтобы стать участницей велопарада, необходимо:

продумать и воплотить образ, соответствующей, тематике, включая причёску, платье, аксессуары;

зайти на официальный сайт парка и в разделе «Афиша» - «Леди на велосипеде» скачать анкету-заявку, заполнить ее и отправить на электронный адрес gpkio-kmo@mail.ru с пометкой «Массовый костюмированный ВелоПарад»;

подготовить транспортное средство, украсив его соответствующими атрибутами;

приехать на велопарад вовремя и в отличном настроении.

Программа мероприятия:

12:30 - 13:00 - сбор и регистрация участниц на территории бывшего картодрома;

13:30 - 13:40 - старт велопарада;

13:40 - 14:10 - конкурс для участниц;

14:10 - 14:20 - групповая фотосъёмка;

14:20 - 14:25 - шествие участниц костюмированного велопарада на площадку у механических аттракционов;

14:30 - церемония награждения.

Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72–45–75, сообщает пресс-служба парка.