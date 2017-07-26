Жительниц Южно-Сахалинска приглашают принять участие в велопараде
Шествие пройдет в городском парке 9 сентября
9 сентября в день празднования юбилея города Южно-Сахалинска в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдёт одно из самых красивых и эффектных событий — массовый костюмированный велопарад «Леди на велосипеде». Девушки и женщины разных возрастов проедут по аллеям парка и докажут, что велосипед (а в этом году и самокат) — это не только средство передвижения, но и стильное дополнение образа.
2017 год в России объявлен Годом экологии, именно поэтому темой велопарада названа «Планета цветов». Цветочные мотивы будут присутствовать и в костюмах участниц, и в оформлении велосипедов, и в оформлении праздника.
Уже четвёртый год подряд велопарад приглашает девушек и женщин поучаствовать в этом прекрасном конкурсе и, конечно, посоревноваться за главные призы в номинациях:
- «Лучший декор велосипеда»;
- «Лучшая шляпка»;
- «Лучший аксессуар»;
- «Самая стильная леди»;
- «Маленькая леди»;
- «Леди прессы» (выбор СМИ);
- «Лучшая пара».
В этом году всем участницам предлагается проехать по аллеям парка в сопровождении своих мужчин (друга, мужа, брата, сына) и группы поддержки.
А гости парка смогут не только полюбоваться велопарадом и дамами в нарядах, но и послушать позитивную музыку, поучаствовать в конкурсах и сделать сэлфи с понравившейся участницей.
Так же для гостей парка будет организован мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуров — броши, резиночки для волос, браслеты.
Чтобы стать участницей велопарада, необходимо:
- продумать и воплотить образ, соответствующей, тематике, включая причёску, платье, аксессуары;
- зайти на официальный сайт парка и в разделе «Афиша» - «Леди на велосипеде» скачать анкету-заявку, заполнить ее и отправить на электронный адрес gpkio-kmo@mail.ru с пометкой «Массовый костюмированный ВелоПарад»;
- подготовить транспортное средство, украсив его соответствующими атрибутами;
- приехать на велопарад вовремя и в отличном настроении.
Программа мероприятия:
- 12:30 - 13:00 - сбор и регистрация участниц на территории бывшего картодрома;
- 13:30 - 13:40 - старт велопарада;
- 13:40 - 14:10 - конкурс для участниц;
- 14:10 - 14:20 - групповая фотосъёмка;
- 14:20 - 14:25 - шествие участниц костюмированного велопарада на площадку у механических аттракционов;
- 14:30 - церемония награждения.
Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72–45–75, сообщает пресс-служба парка.