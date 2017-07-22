В южно-сахалинском дворе прошел День соседей

В одном из южно-сахалинских дворов прошел праздник, аналог которому давно существует во Франции. Устроители сделали для местных жителей, особенно детей, своеобразный День соседей. Люди, живущие по проспекту Мира, 282, словно заново знакомились друг с другом, совместно участвовали в конкурсах и выигрывали сувениры.

Для жителей работали аниматоры; детям организовали и работу мастера по аквагриму, и твистинг, и лепку различных фигур. В течение более чем часа двор был наполнен не только привычными автомобилями, но и десятками больших и маленьких участников конкурсов и мастер-классов. По словам организаторов, такие мероприятия уже проходили раньше (например, в сквере Пограничников в начале июля) и будут проходить впредь.

- Мы благодарны организаторам мероприятия за приглашение. Мы поддерживаем людей, которые культивируют традиции добрососедства в нашем обществе. Мы вообще считаем, что люди должны поддерживать друг друга и своей работой, своим мероприятиями тоже стараемся этому делу способствовать. Культивировать традиции добрососедства, взаимопомощи надо с самого детства, именно поэтому праздник в первую очередь детский, его основные участники – дети и их родители, – говорит руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Николай Литус.

Помимо общего знакомства и сплочения, есть и еще один плюс, отмечают устроители: потом людей, познакомившихся друг с другом не только в ходе соседских конфликтов и совместных поездок в лифтах, но и занимавшихся общим приятным делом, легче организовывать на мероприятия по улучшению собственного двора: субботники, ремонты, покраски.

- Когда-то, даже еще в 1990-е годы, мы знали всех жителей в своем дворе. Сейчас нередко люди незнакомы даже с соседями по лестничной площадке. Такой праздник двора служит отличным средством объединения жителей дома. Они общаются, потом начинают дружить, обмениваются телефонами. А главное, такие мероприятия рождают огромный позитив. Завязавшиеся контакты становятся основой для дальнейших совместных мероприятий, – считает депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.