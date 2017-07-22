Юный сахалинец организовал игорный клуб в арендованной квартире

У него были сообщники, но их личности пока не установлены

Следователи сахалинского следкома возбудили против 18-летнего жителя областного центра уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, арендовал квартиру в доме № 72 по ул. Чехова областного центра, где с использованием игрового оборудования, проводили азартные игры.

У юного владельца казино наверняка были сообщники, и их личности сейчас устанавливает следствие.