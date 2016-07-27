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Акулу поймали углегорские рыбаки

Акулу поймали углегорские рыбаки

Несколькими днями ранее в сети попалась и рыба фугу

У берегов Улегорска рыбаки поймали акулу. Предположительно хищница относится к виду тихоокеанских лососевых акул, которые встречается у берегов Японии, Кореи, Приморья, Сахалина, Камчатки. Об этом сообщают «Углегорские новости».

В отличие от других акул, эти мигрируют на север вдоль побережья, устремляясь за косяками сельди и лососей. Поэтому некоторые особи иногда попадают в рыбацкие сети.

Пока что не зарегистрировано ни одного случая нападения этого вида акул на человека. А вот мясо этих хищниц люди употребляют в пищу с удовольствием, особенно в азиатских странах. 

26 июля жители Шахтерска также обнаружили редкий улов. Рыбаки поймали ядовитую рыбу фугу. Прикасаться к ней голыми руками эксперты не рекомендуют. Лучше использовать перчатки, либо сразу отпустить тропического хищника обратно в воду.

Тем не менее в Японии она считается деликатесом. Приготовление доверяется только самым лучшим поварам, прошедшим специальную подготовку и имеющим особую лицензию. При получении которой кулинар проходит экзамен – он не только должен правильно приготовить ядовитую рыбу, но и сам съесть все приготовленное.

В сахалинские воды она попадает благодаря тёплому течению, которое проходит с юга на север Японского моря вдоль западного побережья Японии и Сахалина.

Островные рыбаки уже не раз обнаруживали в своих сетях теплолюбивых рыб. Так в 2016 году рыбаки вылавливали рыбу фугу, лакедру, спинорога. Ученые также давали прогноз о появлении у берегов островного региона белых акул.

сегодня, в 12:14 0
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Место
Сахалинская областьУглегорский районШахтерск
Прочее
акуларыба фугу
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Комментарии
Svoy
Написано сегодня, в 12:31
чёт купаться сразу расхотелось
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0
senchick
Написано сегодня, в 12:38 Отредактированно сегодня, в 12:38
"...благодаря тёплому течению...".. - если +15 это теплое течение, то ....
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+1
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