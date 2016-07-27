Акулу поймали углегорские рыбаки

У берегов Улегорска рыбаки поймали акулу. Предположительно хищница относится к виду тихоокеанских лососевых акул, которые встречается у берегов Японии, Кореи, Приморья, Сахалина, Камчатки. Об этом сообщают «Углегорские новости».

В отличие от других акул, эти мигрируют на север вдоль побережья, устремляясь за косяками сельди и лососей. Поэтому некоторые особи иногда попадают в рыбацкие сети.

Пока что не зарегистрировано ни одного случая нападения этого вида акул на человека. А вот мясо этих хищниц люди употребляют в пищу с удовольствием, особенно в азиатских странах.

26 июля жители Шахтерска также обнаружили редкий улов. Рыбаки поймали ядовитую рыбу фугу. Прикасаться к ней голыми руками эксперты не рекомендуют. Лучше использовать перчатки, либо сразу отпустить тропического хищника обратно в воду.

Тем не менее в Японии она считается деликатесом. Приготовление доверяется только самым лучшим поварам, прошедшим специальную подготовку и имеющим особую лицензию. При получении которой кулинар проходит экзамен – он не только должен правильно приготовить ядовитую рыбу, но и сам съесть все приготовленное.

В сахалинские воды она попадает благодаря тёплому течению, которое проходит с юга на север Японского моря вдоль западного побережья Японии и Сахалина.