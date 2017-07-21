Вместо ям на улице Железнодорожной в Холмске появится новый асфальт

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В Холмске на участке улицы Железнодорожной начался ремонт дороги - от переезда, где ямы достигали огромных размеров, до санэпидемстанции, сообщает пресс-служба администрации портового города.

«В настоящее время работы ведутся по улице Железнодорожной. Подрядчик приступил к работам два дня назад. Сейчас снят верхний слой дорожного полотна и будет продолжено асфальтирование», - отмечает ведущий специалист управления ЖКХ МО «Холмский городской округ» Олег Соколов.

Никакого холодного асфальта из мешков, никакого ямочного ремонта. Асфальт положат сплошным слоем по всей ширине дороги. Такой подход обеспечит качество и долговечность покрытия. Избавит горожан и гостей морских ворот Сахалина от разбитого участка на въезде в Холмск.

Участок протяженностью 1,5 километра по улице Советской от Южного вокзала до пожарной части также ждет очереди. Временные меры не спасали ситуацию. Дорога всё больше разбивалась под натиском большого трафика автомобилей и страдала от природных явлений. На центральной улице города – Советской, ремонт будет производиться отдельными участками. Чтобы избежать пробок. По графику подрядчик приступит к работам 1 августа.

К концу сентября большая часть работ по ремонту дорожного полотна завершится.