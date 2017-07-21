новости
новости
Регистрация
Вместо ям на улице Железнодорожной в Холмске появится новый асфальт
pavingatlanta.com

Вместо ям на улице Железнодорожной в Холмске появится новый асфальт

Ремонт начался пару дней назад

В Холмске на участке улицы Железнодорожной начался ремонт дороги - от переезда, где ямы достигали огромных размеров, до санэпидемстанции, сообщает пресс-служба администрации портового города. 

«В настоящее время работы ведутся по улице Железнодорожной. Подрядчик приступил к работам два дня назад. Сейчас снят верхний слой дорожного полотна и будет продолжено асфальтирование», - отмечает ведущий специалист управления ЖКХ МО «Холмский городской округ» Олег Соколов.

Никакого холодного асфальта из мешков, никакого ямочного ремонта. Асфальт положат сплошным слоем по всей ширине дороги. Такой подход обеспечит качество и долговечность покрытия. Избавит горожан и гостей морских ворот Сахалина от разбитого участка на въезде в Холмск.

Участок протяженностью 1,5 километра по улице Советской от Южного вокзала до пожарной части также ждет очереди. Временные меры не спасали ситуацию. Дорога всё больше разбивалась под натиском большого трафика автомобилей и страдала от природных явлений. На центральной улице города – Советской, ремонт будет производиться отдельными участками. Чтобы избежать пробок. По графику подрядчик приступит к работам 1 августа.

К концу сентября большая часть работ по ремонту дорожного полотна завершится.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
ремонтдорогаасфальт
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
В Южно-Сахалинске произошла крупная авария с участием мотоциклиста
В Южно-Сахалинске произошла крупная авария с участием мотоциклиста

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Акулу поймали углегорские рыбаки
Акулу поймали углегорские рыбаки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru