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Сахалинских угольщиков пригласили в Кремль

Сахалинских угольщиков пригласили в Кремль

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев стал гостем программы АСТВ "Наш день"

- На Сахалине готовятся отметить День шахтера.  Где и какие мероприятия запланированы?  

- В этом году у нас отмечаются два больших праздника – это 295 лет со дня начала промышленной добычи угля в России и 70-летие Дня шахтера.

В марте этого года губернатор Олег Кожемяко подписал распоряжение о создание оргкомитета этого праздника. Мероприятия пройдут во многих районах области. В первую очередь речь идет о Невельском, Углегорском и Александровск-Сахалинском муниципалитетах. Также в тех местах, где ранее добывали уголь - Поронайский, Долинский, Макаровский районы. Здесь предприятия уже не работают, но местные жители ежегодно отмечают День шахтера.

Главное событие для островных угольщиков - это прием у президента страны. Он состоится в Георгиевском зале Кремля.

- С чего начиналась добыча угля в Сахалинской области?

- В 1853 году нивхи сообщили капитану Невельскому, что на Сахалине есть открытые залежи угля. Он туда послал команду лейтенанта Бошняка, в честь которого и назван одноименный поселок. С того момента и началась массовая добыча угля на острове.

- Каково сейчас состояние угледобычи в регионе?

- Эта отрасль переживала разные периоды. Взлеты были во времена Советского Союза. Тогда добыча доходила до 4,5 миллиона тонн в год. В 1980-х начался кризис отрасли. Часть шахт затопило из-за техногенных аварий. Но с начала нулевых отрасль переживает подъем. В прошлом году мы добыли около 7 миллионов тонн. По прогнозам, в 2017 году будет больше. Сейчас в отрасли работает больше 3000 человек. Ее совокупный вклад в бюджет области - более 350 миллионов рублей. 70 % угля уходит на экспорт.

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 11:57 0
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Событие
День шахтера
Люди
Дмитрий Зайцев
Место
Сахалинская область
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Комментарии
Online
Radmilka Online
Написано сегодня, в 12:15
Вот очень интересно про Углегорский район, где будут проводить праздник в Углегорске или Шахтерске
. Будет обидно и не справедливо, если в Углегорске
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:27 Отредактированно сегодня, в 12:30
отрасль дохнет по тихой

p.s. http://sovsakh.ru/tyazheloe-kamchatskoe-nasledstvo..
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