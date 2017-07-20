новости
новости
Регистрация
В игре «Краски холи» на ASTV.RU добавилось победителей
На фото: участник игры Владен, первым получивший призовые купоны

В игре «Краски холи» на ASTV.RU добавилось победителей

Онлайн-конкурс с ежедневными призами продолжается

На ASTV.RU продолжается игра, победители которой ежедневно получают купоны на бесплатные пакеты с краской холи. Уже известны 6 победителей, всех их ждут подарки. Игра продлится еще несколько дней. Ее условия просты – нужно «выбить» краской как можно больше диджеев, появляющихся на импровизированной сцене. 

5 августа Фестиваль красок Холи от радио АСТВ пройдет на Анивском пляже. В программе – мастер-классы, показательные выступления, шоу мыльных пузырей и многое другое. Чтобы прийти туда не с пустыми руками, достаточно победить в игре на ASTV.RU. А как показала практика, чтобы победить, вовсе не обязательно выбить все очки – часто достаточно чуть более половины.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль красок холиигра astv.ru
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Iyulka
Написано сегодня, в 14:13
И я тоже выйграла в игре 5 купонов.
Ответить
0
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 14:21
Тоже выйграл 5 штук.
Ответить
0
Iyulka
Написано сегодня, в 14:28
Я еще не получила купоны, а на сколько пакетиков краски кто знает?
Ответить
0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 14:58
Iyulka, 1 купон - 3 пакета краски
Ответить
0
Iyulka
Написано сегодня, в 15:04
Круто! Спасибо!!!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Дорожные ямы в Шахтерске временно чинят полынью
Дорожные ямы в Шахтерске временно чинят полынью
Директор сахалинского свинокомплекса пожаловался Юрию Трутневу на многочисленные проверки
Директор сахалинского свинокомплекса пожаловался Юрию Трутневу на многочисленные проверки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru