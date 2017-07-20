В игре «Краски холи» на ASTV.RU добавилось победителей

На фото: участник игры Владен, первым получивший призовые купоны

На ASTV.RU продолжается игра, победители которой ежедневно получают купоны на бесплатные пакеты с краской холи. Уже известны 6 победителей, всех их ждут подарки. Игра продлится еще несколько дней. Ее условия просты – нужно «выбить» краской как можно больше диджеев, появляющихся на импровизированной сцене.

5 августа Фестиваль красок Холи от радио АСТВ пройдет на Анивском пляже. В программе – мастер-классы, показательные выступления, шоу мыльных пузырей и многое другое. Чтобы прийти туда не с пустыми руками, достаточно победить в игре на ASTV.RU. А как показала практика, чтобы победить, вовсе не обязательно выбить все очки – часто достаточно чуть более половины.