На фото: участник игры Владен, первым получивший призовые купоны
В игре «Краски холи» на ASTV.RU добавилось победителей
Онлайн-конкурс с ежедневными призами продолжается
На ASTV.RU продолжается игра, победители которой ежедневно получают купоны на бесплатные пакеты с краской холи. Уже известны 6 победителей, всех их ждут подарки. Игра продлится еще несколько дней. Ее условия просты – нужно «выбить» краской как можно больше диджеев, появляющихся на импровизированной сцене.
5 августа Фестиваль красок Холи от радио АСТВ пройдет на Анивском пляже. В программе – мастер-классы, показательные выступления, шоу мыльных пузырей и многое другое. Чтобы прийти туда не с пустыми руками, достаточно победить в игре на ASTV.RU. А как показала практика, чтобы победить, вовсе не обязательно выбить все очки – часто достаточно чуть более половины.
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Комментарии
Iyulka
Написано сегодня, в 14:13
И я тоже выйграла в игре 5 купонов.
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Alex178500 Online
Написано сегодня, в 14:21
Тоже выйграл 5 штук.
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Iyulka
Написано сегодня, в 14:28
Я еще не получила купоны, а на сколько пакетиков краски кто знает?
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 14:58
Iyulka, 1 купон - 3 пакета краски
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Iyulka
Написано сегодня, в 15:04
Круто! Спасибо!!!
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