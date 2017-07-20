Директор сахалинского свинокомплекса пожаловался Юрию Трутневу на многочисленные проверки

Прибывший в область с рабочим визитом вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев посетил животноводческие комплексы на юге Сахалина. Здесь завершается строительство двух крупных молочно-товарных ферм и уже введен в работу современный свинокомплекс. Хозяйства являются резидентами территории опережающего развития «Южная», сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Новую ферму в селе Раздольном Корсаковского района строят по образцу лучших сельхозпроизводств Беларуси. Здесь нашли применение самым передовым агротехнологиям. Впервые на острове используются особые конструкции коровников с оптимальным микроклиматом и безопасными полами с антискользящим покрытием. Содержание коров – беспривязное, а процесс доения – автоматический с использованием зала типа «Параллель».

Международный аграрный проект не так давно получил высокие оценки от глав сразу двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сейчас на строительной площадке завершаются работы. Возведены все основные элементы трех десятков зданий, смонтированы кровли, установлены сэндвич-панели. На очереди – оснащение комплекса стойловым и доильным оборудованием. Работать он начнет уже в этом году. И при выходе на проектную мощность будет ежегодно давать Сахалину более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса. Вскоре на ферме появятся первые обитатели - 550 коров. В дальнейшем их численность вырастет вдвое.

Неподалеку от комплекса финальные очертания приобретает агрогородок усадебного типа на 50 домов. Проживать здесь будут работники хозяйства. Заселение начнется в ближайшее время.

В сжатые сроки – менее, чем за два года в окрестностях села Троицкого Анивского района выросла и еще одна крупная животноводческая ферма. Рассчитана она на содержание 1900 голов высокопродуктивного скота. Открытие уже в этом году - в августе-сентябре ожидается поставка первой партии из 720 животных. Впоследствии аналогичное предприятие построят и в районе Березняков. Хозяйство нацелено на выпуск более 30 тысяч тонн молока и около 500 тонн мяса в год.

А вот на свинокомплексе в селе Таранай Анивского района первую продукцию получили еще в 2015 году. Сейчас там активно наращивают объемы производства. С этой целью построена вторая очередь комплекса. Поголовье животных при этом увеличилось с 12 до 62 тысяч.

- Буквально за год возведены 11 зданий для откорма и сооружения репродуктора общей площадью 28,4 тысячи квадратных метров. Это позволит выйти на ежегодное производство около 5 тысяч тонн мяса - примерно в пять раз больше наших первоначальных объемов, - рассказал генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов.

Первая продукция, полученная на второй очереди свинокомплекса, поступит на сахалинские прилавки в октябре, сообщил он Юрию Трутневу. Географию поставок свинины планируется расширять: направлять ее в торговые точки не только юга острова, но и центральных, северных районов, а также на Курильские острова. Оптовая отпускная цена на мясо при этом останется неизменной – 250 рублей за один килограмм.

В планах предприятия – открытие собственного цеха переработки - чтобы увеличить сроки хранения и ассортимент выпускаемой продукции. Еще одна задача на будущее – создать при поддержке областных властей дальневосточный селекционно-генетический центр.

- Сейчас на Сахалине и в Приморье введены в работу несколько современных свинокомплексов. Возникает большая потребность в высокопродуктивных породах животных. Завозить их из центральной России дорого и накладно. Поэтому предлагаем открыть на острове селекционно-генетический центр, - сказал Алексей Пахомов.

Вице-премьеру федерального правительства и полпреду президента России в Дальневосточном округе он пожаловался на многочисленные проверки со стороны различных контролирующих органов. Проводятся они, по его словам, зачастую по формальным признакам и серьезно осложняют реализацию проекта. Юрий Трутнев пообещал разобраться в этих вопросах, отметив, что инициативы бизнеса на Дальнем Востоке и Сахалине в частности должны всесторонне поддерживаться.

- То, что на Сахалине необходимо развивать сельское хозяйство и добиваться того, чтобы этот регион обеспечивал себя продуктами питания по доступным ценам, а еще лучше – поставлял бы излишки продукции в соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона - это абсолютно бесспорно, - сказал по итогам поездки Юрий Трутнев.

В целом, он положительно оценил усилия сахалинских властей по развитию сельского хозяйства в регионе.

- Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в ближайшие годы позволит Сахалинской области увеличить производство мяса на 20 тысяч тонн, а молока – на 42,3 тысячи тонн, - отметил губернатор Олег Кожемяко. – Будут создаваться новые рабочие места, вырастет налоговая отдача от отрасли. Но самое главное - сахалинцы и курильчане будут обеспечены качественными продуктами питания, а область перестанет столь остро нуждаться в поставках продовольствия с материка.