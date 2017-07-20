Дорожные ямы в Шахтерске временно чинят полынью

Фото очевидцев

Прошлым летом на этом месте ремонтировали трубы, а о благоустройстве не подумали

Жители двора по улице Интернациональной в Шахтерске устали от ям на дороге. Прошлым летом здесь ремонтировали водопровод, разворотили дорогу, но о благоустройстве территории после завершения работ подрядчик не позаботился. Сейчас после каждого дождя пешеходы вынуждены ходить по лужам из жидкой грязи, а автомобилисты калечат свои машины о ямы и выбоины.

«Заметила, как сотрудница управляющей компании укладывает в ямы скошенную полынь и всякую траву. Это что ремонт такой? На мои вопросы женщина молчала. А ведь происходит такое не в первый раз. Сейчас, наверное, из-за визита Трутнева суетятся», - говорит местная жительница.

В МУП «Наш дом», который обслуживает эти адреса, редакции astv.ru ответили, что на фото действительно видно их сотрудника.

«Однако, если присмотреться, видно, что женщина несет свежескошенную траву, а в яме лежит вырванная с корнями. Скорее всего местные жители сами уложили растения в яму, - отмечает заместитель директора управляющей компании. - По этому адресу недавно действительно косили разросшуюся траву. Ее обычно собирают в мешки и отвозят на корм скоту, что и видно на фото».

В отделе благоустройства администрации поселка Углегорского района сообщили, что точно не знают почему подрядчик своевременно не занялся благоустройством. Вполне возможно, что этого пункта даже не было в техническом задании.

Кроме того, на 2017 год администрации Шахтерска выделили деньги на ремонт только одного двора. И улица Интернациональная не оказалась в приоритете.

Специалисты отдела благоустройства согласились оформить заявку на грейдеровку этого участка дороги. Проводить эту процедуру можно только после дождя.

«Работники в любом случае проведут инспекцию этого участка, и, если посчитают нужным, подсыпят щебня, чтобы хоть немного выровнять поверхность дороги», - отметили в отделе благоустройства.

15:00. Очевидцы сообщают, что во дворе начали работать грейдеры.