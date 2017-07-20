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Дорожные ямы в Шахтерске временно чинят полынью
Фото очевидцев

Дорожные ямы в Шахтерске временно чинят полынью

Прошлым летом на этом месте ремонтировали трубы, а о благоустройстве не подумали

Жители двора по улице Интернациональной в Шахтерске устали от ям на дороге. Прошлым летом здесь ремонтировали водопровод, разворотили дорогу, но о благоустройстве территории после завершения работ подрядчик не позаботился. Сейчас после каждого дождя пешеходы вынуждены ходить по лужам из жидкой грязи, а автомобилисты калечат свои машины о ямы и выбоины. 

«Заметила, как сотрудница управляющей компании укладывает в ямы скошенную полынь и всякую траву. Это что ремонт такой? На мои вопросы женщина молчала. А ведь происходит такое не в первый раз. Сейчас, наверное, из-за визита Трутнева суетятся», - говорит местная жительница. 

В МУП «Наш дом», который обслуживает эти адреса, редакции astv.ru ответили, что на фото действительно видно их сотрудника.

«Однако, если присмотреться, видно, что женщина несет свежескошенную траву, а в яме лежит вырванная с корнями. Скорее всего местные жители сами уложили растения в яму, - отмечает заместитель директора управляющей компании. - По этому адресу недавно действительно косили разросшуюся траву. Ее обычно собирают в мешки и отвозят на корм скоту, что и видно на фото».

В отделе благоустройства администрации поселка Углегорского района сообщили, что точно не знают почему подрядчик своевременно не занялся благоустройством. Вполне возможно, что этого пункта даже не было в техническом задании.

Кроме того, на 2017 год администрации Шахтерска выделили деньги на ремонт только одного двора. И улица Интернациональная не оказалась в приоритете.

Специалисты отдела благоустройства согласились оформить заявку на грейдеровку этого участка дороги. Проводить эту процедуру можно только после дождя.

«Работники в любом случае проведут инспекцию этого участка, и, если посчитают нужным, подсыпят щебня, чтобы хоть немного выровнять поверхность дороги», - отметили в отделе благоустройства. 

15:00. Очевидцы сообщают, что во дворе начали работать грейдеры. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:06 +1
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Место
Сахалинская областьУглегорский районШахтерск
Прочее
дворремонтблагоустройствояматраваполыньдорога
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Комментарии
фeрм
Написано сегодня, в 13:13 Отредактированно сегодня, в 13:15
лучше бы был подорожник бгг
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+4
jkmu
Написано сегодня, в 13:14
ШТООООО????????
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0
marrozz
Написано сегодня, в 13:15
совсем ошалели. полынь. подорожник же!!!ничего нормально сделать не могут...
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+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:48
marrozz, блох травят, наверное))) Гугел говорит, что их полынью травят)))
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 13:32
Вспомнился замечательный слоган: "Дороги Единой России" ))
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:32
Нанотехнологии
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 13:36
Полынь-трава-дорога...)))
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:37
скажите спасибо что не гипсовыми котиками
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+2
jkmu
Написано сегодня, в 13:37
это наверно типа "Дорога, не болей"
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+1
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Reader Online
Написано сегодня, в 16:06
это все санкции виноваты
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+1
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