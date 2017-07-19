новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске произошла крупная авария с участием мотоциклиста

В Южно-Сахалинске произошла крупная авария с участием мотоциклиста

Он угодил под машину

Сегодня вечером, около 20:30, в Южно-Сахалинске рядом с торговым центром «Сити Молл» произошла серьезная авария. На проспекте Мира автомобиль сбил мотоциклиста. 

Кадры произошедшего в редакцию ASTV.RU передал очевидец аварии. Колонна мотоциклистов ехала по Мира в сторону аэропорта. После зеленого сигнала светофора байкеры резко начали набирать скорость, по очереди газуя. По данным ГИБДД, навстречу им ехал водитель автомобиля. Он начал поворачивать налево в сторону «Сити Молла». В итоге один из мотоциклов на высокой скорости въехал в него.

Галерея
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 1
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 2
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 3
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 4
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 5
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 6
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией, Фото: 7
показать все фотографии
В Южно-Сахалинске гонка двух мотоциклистов закончилась крупной аварией

В ДТП, помимо двухколесного транспортного средства, серьезно пострадал и сам автомобиль – у него почти полностью разрушена передняя часть. О состоянии здоровья мотоциклиста подробности пока неизвестны. На момент приезда скорой помощи он находился в сознании.

Авария затруднила движение в районе торгового центра – в частности, образовался затор из автомобилей, выезжающих с его парковки.

21:53 Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами обеих ног.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТП с мотоциклом
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 21:05
Дааа..... Лихачи....
Ответить
+2
Medved
Написано сегодня, в 22:56
NARBLE, объясняю как было на самом деле. Мотоциклы ехали с севера на юг. Автомобиль ехал с юга на север.
Автомобиль при повороте на лево не уступил дорогу мотоциклу. В результате чего произошло столкновение мотоцикла и автомобиля.
Всё высказывания про то что мотоциклисты устроили гонки враньё обусловленное стереотипами.
Мотоциклист только начала движение с перекрёстка.
И скорость на момент столкновения была в пределах разрешённой на данном участке дороги.
И него поэтому мотоциклист,по предварительной оценке врачей скорой помощи, получил повреждения средней степени тяжести (перелом бедра и стопы).
Всё остальное слухи.
Ответить
+1
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 23:02
MedvedDima, Спасибо за разъяснение!!!
Ответить
0
Online
Valeriya Online
Написано сегодня, в 23:36
Medved, такого удара бы не было,если бы скорость была невысокой, мотоциклист летел со скоростью за 120
Ответить
0
Charon
Написано сегодня, в 21:17
гонщики "серебряной мечты", ёпть
Ответить
+1
tatyana
Написано сегодня, в 21:48
Выезжайте куда-нибудь в поле и устраивайте гонки там,чтобы другие участники движения не страдали от вас.Всё могло закончится печально.
Ответить
+1
k_hammer
Написано сегодня, в 21:53
Ни кто не гонялся, два мотоциклиста ехали на юг, перед ними резко повернула на лево белая машина. Водитель авто говорил и свидетели даже слышали, что он говорил, что отвлёкся на магнитолу...
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 22:09
k_hammer, они ехали на юг в сторону аэропорта. И после светофора на Сити-молле резко набрали скорость. Не оправдываю автомобилиста. Но он мог не успеть среагировать. Я уже описывала тут ситуацию, как за считанные секунды мотоциклист просвистел от перекрестка Украинской-Мира мимо заправки Роснефть на север, чуть не влетев мне в бок. Скорость была такой, что я, видя абсолютно пустую дорогу ДО перекрестка, не ожидала его на такой скорости. Меня спасла медлительность и ямы на выезде. И его тоже.
Ответить
+6
k_hammer
Написано сегодня, в 22:22
НюНик_просто_Анна, я стою рядом со вторым мотоциклистом и его тоже чуть не укатали, они ехали 75 и спасло его только то, что когда авто начал поворачивать при чем авто резало поворот, второй мотоциклист ехал в левой части полосы.
Ответить
+1
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 22:24
Ответить
+1
Еще 3 комментария
Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 22:12
минус один УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
Ответить
−1
Виктория
Написано сегодня, в 22:16
AndrewYa, и к чему этот стеб?
Ответить
+3
Rola
Написано сегодня, в 22:20
AndrewYa, и что?
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 22:29
AndrewYa, откуда столько радости? Чужому горю в особенности?
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
ilia1223
Написано сегодня, в 22:20
естесственный отбор..
Ответить
−3
Rola
Написано сегодня, в 22:27
ilia1223, почему?
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 22:29
ilia1223, вы о ком? Мотоциклист так-то не виноват
Ответить
0
Rola
Написано сегодня, в 22:35
НюНик_просто_Анна, оно видит, что в каждой теме эта фраза и решило не отставать
Ответить
0
ateriya
Написано сегодня, в 22:22
А вот как то спокойно и не торопясь проехать никому была не судьба? Тогда и машина успела бы повернуть и байкер проехать. Не отвлекайтесь от дороги водители и пешеходы и мотоциклисты и тогда все будете и живы и здоровы. На тот свет не торопитесь. Пострадавшему выздоровления.
Ответить
+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 22:25
Скорейшего выздоровления
И впредь оценивайте ситуацию на дороге,гонять нужно по пустынной трассе!
Ответить
+3
Medved
Написано сегодня, в 23:02
Elizabeth, да небыло там гонок.
Всё ехали в пределах допустимого.
Просто в колонне были мотоциклы с громким выхлопом.
Поэтому и создаётся ощущение что гоняют.
Ответить
0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 23:09
Ну и новость... Напишут сначала одно, а потом отредактируют...

Скорейшей поправки здоровья пострадавшему
Ответить
+1
Online
С 28 региона Online
Написано сегодня, в 23:13
скорейшей поправки пострадавшему!!!
Ответить
0
Predators
Написано сегодня, в 23:20
надеюсь, это ДТП станет для мотоциклиста уроком
Ответить
0
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 23:29
Блин поверил бы что мотоциклист такой правильный и пушистый и разогнаца сильно не мог если бы ехал он на стареньком ИЖе. А так не верю что и его вины тут нет. Очень редко наблюдаю что-бы мотоциклист ехал медленно и по правилам......
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Участники круглого стола: перевод сахалинского транспорта на газ нужно ускорить
Участники круглого стола: перевод сахалинского транспорта на газ нужно ускорить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru