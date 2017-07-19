В Южно-Сахалинске произошла крупная авария с участием мотоциклиста
Он угодил под машину
Сегодня вечером, около 20:30, в Южно-Сахалинске рядом с торговым центром «Сити Молл» произошла серьезная авария. На проспекте Мира автомобиль сбил мотоциклиста.
Кадры произошедшего в редакцию ASTV.RU передал очевидец аварии. Колонна мотоциклистов ехала по Мира в сторону аэропорта. После зеленого сигнала светофора байкеры резко начали набирать скорость, по очереди газуя. По данным ГИБДД, навстречу им ехал водитель автомобиля. Он начал поворачивать налево в сторону «Сити Молла». В итоге один из мотоциклов на высокой скорости въехал в него.
В ДТП, помимо двухколесного транспортного средства, серьезно пострадал и сам автомобиль – у него почти полностью разрушена передняя часть. О состоянии здоровья мотоциклиста подробности пока неизвестны. На момент приезда скорой помощи он находился в сознании.
Авария затруднила движение в районе торгового центра – в частности, образовался затор из автомобилей, выезжающих с его парковки.
21:53 Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами обеих ног.
Автомобиль при повороте на лево не уступил дорогу мотоциклу. В результате чего произошло столкновение мотоцикла и автомобиля.
Всё высказывания про то что мотоциклисты устроили гонки враньё обусловленное стереотипами.
Мотоциклист только начала движение с перекрёстка.
И скорость на момент столкновения была в пределах разрешённой на данном участке дороги.
И него поэтому мотоциклист,по предварительной оценке врачей скорой помощи, получил повреждения средней степени тяжести (перелом бедра и стопы).
Всё остальное слухи.
Всё ехали в пределах допустимого.
Просто в колонне были мотоциклы с громким выхлопом.
Поэтому и создаётся ощущение что гоняют.
Скорейшей поправки здоровья пострадавшему