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Средняя сахалинская «кредитка» имеет лимит почти в 70 тысяч рублей

Средняя сахалинская «кредитка» имеет лимит почти в 70 тысяч рублей

За полгода эта сумма выросла больше чем на четверть

За полгода лимиты кредитных карт, которые выдаются в Сахалинской области, выросли на 15 с лишним тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.  Сейчас одна средняя «кредитка» имеет лимит 69,7 тысячи рублей. В среднем же по стране эта сумма не достигает 53 тысяч.

К концу 2016 года усредненный лимит по таким картам, выданным на территории Сахалина и Курил, составлял 54,2 тысячи рублей. Таким образом, в течение шести месяцев банки стали склонны к одобрению такого рода займов более чем на четверть.

Сахалинские лимиты расходов по кредитным картам – одни из самых высоких в России. Еще выше они в Якутии, Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Санкт-Петербурге и в Москве.  Последняя – лидер с усредненным размером в 91 тысячу рублей. А, к примеру, в Республике Алтай он не достигает и 28 тысяч.

Кредитный лимит, который назначается по картам, обычно говорит о степени доверия банка к заемщику – чем платежеспособнее он выглядит, тем выше сумма возможных расходов. Для тех карт, которые активно рекламируются и выдача которых быстро одобряется, характерен невысокий лимит в два-три десятка тысяч рублей, тогда как для держателей элитных карт и участников зарплатных проектов он достигает сотен тысяч рублей.

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 08:45 −2
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Написано сегодня, в 08:48 Отредактированно сегодня, в 08:52

Средняя сахалинская «кредитка»
Средняя сахалинская «зарплата»
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