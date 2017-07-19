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С подрядчиком, ремонтирующим сквер Рудановского Южно-Сахалинска, собираются расторгнуть контракт

С подрядчиком, ремонтирующим сквер Рудановского Южно-Сахалинска, собираются расторгнуть контракт

Причина - срыв сроков

С подрядчиком, ремонтирующим скверы, собираются расторгнуть контракт на сквер Рудановского за срыв сроков. Напомним, все аукционы на реконструкцию скверов Крузенштерна, Рудановского и Головнина выиграл подрядчик «Региональная экспертно-строительная компания». Еще неделю назад по итогам инспекционной поездки мэра были отмечены низкие темпы работ и опасения, что строители не уложатся в сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Накануне Сергей Надсадин снова выехал на объекты, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать исполнение поручений. Мэру доложили, что во всех трех скверах выставлены бордюры, подготовлена подушка для укладки брусчатки, завозится плодородный грунт для газонов. В сквере Рудановского дополнительно оборудована дренажная система для отвода воды. Однако темпы так и остаются низкими - работают максимум от трех до шести человек на объекте, хотя при таком объеме  и сжатых сроках необходимо гораздо больше.

Свои замечания к технологическому процессу высказал и один из участников инспекционной поездки — генеральный директор НП "СРО "Сахалинстрой" Валерий Мозолевский. Он обратил внимание, что грунт завозится на газоны уже после того, как были установлены бордюры. Техника может их повредить. Кроме того, необходимо грамотно спроектировать зону примыкания дорожек скверов к тротуару ул. Сахалинской.

Мэр Сергей Надсадин остался полностью недоволен работой подрядчика   несмотря на то, что тот в очередной раз пообещал ускориться и увеличить количество рабочих.

- Мое мнение, и со мной согласны специалисты с большим опытом работы в строительстве, - вы переоценили свои возможности, - обратился мэр к директору подрядной организации. - Взялись за такие масштабные работы, не имея в наличии ни техники, ни людей, ни контрактов на своевременное поступление материалов. Если вы надеялись как-нибудь выкрутиться из ситуации, то так дело не пойдет.

Мэр дал поручение расторгнуть контракт на самый большой по территории сквер Рудановского и найти в срочном порядке на него нового подрядчика, который завершит работы. Городской парк (заказчик работ), как автономное учреждение, может это сделать путем заключения прямого контракта. А Региональная экспертно-строительная компания должна сосредоточиться на скверах Крузенштерна и Головнина.

На объектах будет выполнен ремонт пешеходных дорожек, их вымостят брусчаткой, установят ограждение, скамейки, урны, освещение и систему видеонаблюдения.

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Сквер Рудановского, Фото: 6
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Планируют расторгнуть контракт с подрядчиком
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:00 +1
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 11:13
Ещё бы проверили подрядчиков по капитальному ремонту домов по ул. Комсомольская. По графику в июле должны были уже сдать работы. А во многих домах "конь не валялся" или опять будут красить дома когда начнётся зима?
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:13
Надо быть благоразумным и обстоятельным, и тогда можно сделать больше и лучше, чем когда будут спешить... Ща толпы нагонят и сделают как всегда
и как надо
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:58
вот оно эхо от 44 закона
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+1
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