«Сахалин-М» сыграет с ФК «Ноглики» в рамках первенства России по футболу

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Сегодня в Южно-Сахалинске пройдет матч первенства России по футболу среди команд III дивизиона (зона «Дальний Восток»). «Сахалин-М» примет ФК «Ноглики». Начало игры на стадионе «Спартак» в 19:00.

Обе команды провели в турнире по три матча. Хозяева поля пока не набрали ни одного очка. Они дважды проиграли «Лучу-Энергии-М» (2:4, 0:2) и один раз ФК «Ноглики» (0:1). Северяне, в свою очередь, имеют уже шесть очков. Помимо «виктории» в игре с «Сахалином-М», ФК «Ноглики» обменялся победами с «Лучом-Энергией-М» (0:1 и 1:0).

История соперничества «Сахалина-М» и ФК «Ноглики» насчитывает семь матчей. «Островное дерби» еще ни разу не завершилось ничейным исходом. Две победы в активе «Сахалина-М», пять раз побеждали «Ноглики» (разница забитых и пропущенных мячей 12 – 4 в пользу северян). Отметим, что вратари ФК «Ноглики» пять раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, тогда как голкиперам «Сахалина-М» этого пока сделать не удалось.

Результаты игр:

2014 год: 0:2 (в Южно-Сахалинске) и 0:5 (в Ногликах).

2015 год: 2:1 (в Южно-Сахалинске) и 0:1 (в Ногликах).

2016 год: 2:1 (в Южно-Сахалинске) и 0:1 (в Ногликах).

2017 гол: 0:1 (в Южно-Сахалинске).

Напомним, что в этом сезоне в турнире участвуют четыре команды. Это «Сахалин-М», ФК «Ноглики», «Луч-Энергия-М» и «РСДЮФШ» (Нерюнгри). Участникам предстоит сыграть четыре круга (по два матча с каждым соперником на своем и чужом поле).

Положение команд: 1. «Луч-Энергия-М» - 9 очков (4 матча). 2. ФК «Ноглики» - 6 (3). 3. «Сахалин-М» - 0 (3). 4. «РСДЮФШ» - 0 (0).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.