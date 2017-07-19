Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск

фото очевидцев

ДТП произошло рано утром сегодня, 26 июля примерно в трех километрах от Шахтерска в сторону Углегорска.

По словам очевидцев, на ровном участке дороги у грузовика опрокинулся прицеп. Уголь рассыпался.

"Большегруз ехал с разреза в сторону порта - с юга на север. Вероятно, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал", -говорят очевидцы.