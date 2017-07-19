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Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
фото очевидцев

Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск

Авария произошла рано утром 26 июля

ДТП произошло рано утром сегодня, 26 июля примерно в трех километрах от Шахтерска в сторону Углегорска.

По словам очевидцев, на ровном участке дороги у грузовика опрокинулся прицеп. Уголь рассыпался. 

"Большегруз ехал с разреза в сторону порта - с юга на север. Вероятно, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал",  -говорят очевидцы.

Галерея
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск, Фото: 1
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск, Фото: 2
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск, Фото: 3
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:09 +2
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