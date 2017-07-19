фото очевидцев
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
Авария произошла рано утром 26 июля
ДТП произошло рано утром сегодня, 26 июля примерно в трех километрах от Шахтерска в сторону Углегорска.
По словам очевидцев, на ровном участке дороги у грузовика опрокинулся прицеп. Уголь рассыпался.
"Большегруз ехал с разреза в сторону порта - с юга на север. Вероятно, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал", -говорят очевидцы.
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3 Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
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