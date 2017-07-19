Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск

В Холмск прибыл новый автобус, который выйдет на маршрут Холмск – Южно-Сахалинск. Две недели его перегоняли из Москвы до Холмска. В ближайшее время он встанет на междугороднюю линию до областной столицы. Директор Холмского АТП Герман Пашенцев рассказал: «Нами было принято решение, руководством и учредителями, по приобретению новых автобусов, которые соответствуют классу евро-5,более комфортные, чем предыдущее поколение автобусов».

Автобус марки «Ивека» экономичен. Изготовитель утверждает, что на 100 километров расход топлива в среднем составляет 15 литров. К примеру, автобусам старого поколения необходимо все 45.

Новый автобус оснащен современной системой безопасности, климат-контролем и комфортными сидениями. Кроме того, транспортное средство оборудовано тремя багажными отсеками.

Новый автобус белорусского производства полностью отвечает российским стандартам. Первые пассажиры смогут им воспользоваться уже через неделю после оформления всехнеобходимых документов.

Источник: МАУ «Холмск медиа»