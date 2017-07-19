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Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск

Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск

Он оснащен современной системой безопасности, климат-контролем и комфортными сидениями

В Холмск прибыл новый автобус, который выйдет на маршрут Холмск – Южно-Сахалинск.  Две недели его перегоняли из Москвы до Холмска. В ближайшее время он встанет на междугороднюю линию до областной столицы.  Директор Холмского АТП Герман Пашенцев рассказал: «Нами было принято решение, руководством и учредителями, по приобретению новых автобусов, которые соответствуют классу евро-5,более комфортные,  чем предыдущее поколение автобусов».

Автобус марки «Ивека» экономичен. Изготовитель утверждает, что на 100 километров расход топлива в среднем составляет 15 литров. К примеру,  автобусам старого поколения  необходимо все 45.

Новый автобус оснащен современной системой безопасности, климат-контролем и комфортными  сидениями. Кроме того, транспортное средство оборудовано тремя багажными отсеками.

Новый автобус белорусского производства полностью отвечает российским стандартам. Первые пассажиры смогут им воспользоваться уже через неделю после оформления всехнеобходимых документов.

Источник: МАУ «Холмск медиа»

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Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск, Фото: 1
Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск, Фото: 2
Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск, Фото: 3
Новый автобус выйдет на линию Холмск-Южно-Сахалинск
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:34 +3
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Комментарии
Smurnoy
Написано сегодня, в 09:42
Один автобус гнали через всю страну? И когда это у таких автобусов был расход 45 литров?
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:02 Отредактированно сегодня, в 10:02
Smurnoy, это когда водилы сливали по 30 литров себе...
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+3
Smurnoy
Написано сегодня, в 10:11
TROL,
. Но думаю, что норму расхода устанавливает не водитель!
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+6
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:58
Smurnoy, Это кода сахалинские топливщики,свои ручки в насос засунут!
Там не стоит удивляться!
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0
Online
Troyan Online
Написано сегодня, в 11:13
-Новый автобус белорусского производства полностью отвечает российским стандартам.
Судя по тому что у нас производят, стандартам отвечает все и вся....
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:01
Надо ещё автобусный сбор ввести (типа курортного),а что Крым тянем и Белоруссию потянем!
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:07
главное чтобы цену опять не задрали за пользование экономичным автобусом))). и так уже 350р (у маршрутчиков 300, что не может не радовать - поэтому все, кроме льготников на них и ездят)
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