Девушка пострадала при столкновении Toyota Rush и КамАЗа в Холмском районе

Фото очевидцев и паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

Авария произошла недалеко от Бамбучков

ДТП произошло накануне, 25 июля поздно вечером в Холмском районе, недалеко от Бамбучков.

По словам очевидцев, девушка, управляя автомобилем Toyota Rush с двумя пассажирами в салоне, ехала в сторону Холмска из Высокого - они возвращались от ее отца.

Девушка не заметила припаркованный КамАЗ, занимавший часть обочины и проезжей части. Предупреждающих аварийных знаков на грузовике не было, габаритные огни были выключены. "Тойота" врезалась в КамАЗ. Удар пришелся на правую, водительскую, часть автомобиля.

Автомобилистка не была пристегнута, она получила серьезные травмы, не могла шевелиться. Водителя КамАЗа на месте происшествия не было.

У места происшествия стали останавливаться проезжающие машины. Люди вызвали оперативные службы. До их приезда пострадавшую не трогали.

Еще до прибытия скорой помощи к месту ДТП подъехал автомобиль, из которого вышла девушка. Она оказалась медиком, помогла повернуть пострадавшую, чтобы облегчить ее состояние.

Буквально через 15 минут после аварии на место приехал отец пострадавшей. Прибыли пожарные из села Чапланово, затем врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Ее пассажиры - мальчик-подросток, находившийся в салоне на заднем пассажирском сиденье, и молодая девушка, находившаяся на переднем, не пострадали. В момент аварии они были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшую госпитализировали.

Позже на место аварии вместе с владельцем грузовика вернулся и водитель большегрузной машины.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.