Макаровчанин, которого искали целый месяц, нашелся в больнице Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске найден пропавший 20 июня 66-летний Юрий Григорьевич Жолодниковский.

Напомним, в тот день мужчина вышел из дома в Макарове для того, чтобы на рейсовом автобусе поехать в больницу в областной центр, и пропал.

Больше месяца семья ничего не знала, что с их родственником.

Как выяснилось, он был госпитализирован в другое медицинское учреждение.

Сегодня, 26 июля за Юрием Жолодниковским приехала жена. Вместе с мужем она возвращается в Макаров.