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Макаровчанин, которого искали целый месяц, нашелся в больнице Южно-Сахалинска

Макаровчанин, которого искали целый месяц, нашелся в больнице Южно-Сахалинска

Близкие уже забрали его домой

В Южно-Сахалинске найден пропавший 20 июня 66-летний Юрий Григорьевич Жолодниковский.

Напомним, в тот день мужчина вышел из дома в Макарове для того, чтобы на рейсовом автобусе поехать в больницу в областной центр, и пропал.

Больше месяца семья ничего не знала, что с их родственником. 

Как выяснилось, он был госпитализирован в другое медицинское учреждение. 

Сегодня, 26 июля за Юрием Жолодниковским приехала жена. Вместе с мужем она возвращается в Макаров. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:01 +6
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:02 Отредактированно сегодня, в 12:04
нормально так искали!Ехал в больничку,нашёлся в больничке!

Вывод:неискали!
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+4
Denis67
Написано сегодня, в 12:51
S.T.A.L.K.E.R., да - в больничке, но в другой
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:02
Denis67, я читать умею.только в другую тоже кто то отправил?не сам ведь поехал!
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+1
DashaA
Написано сегодня, в 12:06
Обычно, когда человек пропадает, первым делом больницы обзванивают. Как же так вышло, что нашли аж через месяц... Ну да ладно, главное - живой!
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+8
Abbatissa
Написано сегодня, в 14:13
DashaA, Хоть кого-то можно найти. Но, странно, что он был без связи с близкими.
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0
senchick
Написано сегодня, в 12:25
А прокурорская проверка в части действий сотрудников полиции проводивших розыск и их ненадлежащего исполнения своих обязанностей будет?
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:37
senchick, а сам домой позвонить
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+3
senchick
Написано сегодня, в 12:44
KsuKsu, А мож там режим у него был
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:49
senchick, ага строгий
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:26
Хорошо, что жив.
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:32
А мужчина не мог сам отзвониться? Странно как-то...
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+4
senchick
Написано сегодня, в 12:44 Отредактированно сегодня, в 12:45
leksoos13, Время быстро летит... Вот сейчас позвоню... вот сейчас позвоню, а что уже звонить, все равно домой выписывают - так и месяц пролетел
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 13:09
senchick, не ну понятно-но все равно сам мог о семье побеспокоиться-как они там и что...
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+1
Denis67
Написано сегодня, в 12:53
Как выяснилось, он был госпитализирован в другое медицинское учреждение.
Психушку, что ли? Там режим строгий и на связь не выйдешь...
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0
Online
vert Online
Написано сегодня, в 13:03
у мужика напрочь отсутствует ответственность перед близкими. факт на лицо.
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:29
vert, А может там такие близкие,что и звонить не хотел! Искать то через месяц начали,перед пенсией,наверное!
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+1
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:43
vert,
А у близких ответственность перед мужиком присутствует?
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