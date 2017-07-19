Макаровчанин, которого искали целый месяц, нашелся в больнице Южно-Сахалинска
Близкие уже забрали его домой
В Южно-Сахалинске найден пропавший 20 июня 66-летний Юрий Григорьевич Жолодниковский.
Напомним, в тот день мужчина вышел из дома в Макарове для того, чтобы на рейсовом автобусе поехать в больницу в областной центр, и пропал.
Больше месяца семья ничего не знала, что с их родственником.
Как выяснилось, он был госпитализирован в другое медицинское учреждение.
Сегодня, 26 июля за Юрием Жолодниковским приехала жена. Вместе с мужем она возвращается в Макаров.
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Вывод:неискали!
Психушку, что ли? Там режим строгий и на связь не выйдешь...
А у близких ответственность перед мужиком присутствует?