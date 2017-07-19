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Подростка на мопеде сбили в Хомутово
Фото и видео очевидцев

Подростка на мопеде сбили в Хомутово

Юноша получил различные травмы

25 июля примерно в 19:50 в планировочном районе Хомутово произошла авария. Автомобиль Toyota Corolla Fielder, выезжая на улицу 1-я Октябрьская с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении мопеду Honda Dio. Произошло столкновение.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 13–летний водитель мопеда получил травмы. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:13 +3
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:16
А что в 13 лет можно мопедом управлять?
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+6
senchick
Написано сегодня, в 12:16
KsuKsu, Нет нельзя....
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+5
Alex178500
Написано сегодня, в 12:19
KsuKsu, с 16-ти лет и права категории "М".
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:19
senchick, родители сами своих детей колечат...... 13 лет это же класс 7ой наверное
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+3
Еще 1 комментарий
senchick
Написано сегодня, в 12:20
Если купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе правила дорожного движения и научите ребенка кататься на закрытой площадке. На дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью не более 50 км/ч) – с 16 лет! За нарушение закона ответственность несут все граждане. Незнание закона не освобождает от ответственности. Правила дорожного движения – это закон дорог, за нарушение которого последует наказание, даже если вы о нем и не знали.
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+7
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 12:32
Скорейшей поправки здоровья подростку
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 12:46
Скорейшего выздоровления пацану, родителям урок! Хорошо, что живой остался, не так как в Корсакове
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+3
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