Подростка на мопеде сбили в Хомутово

Фото и видео очевидцев

25 июля примерно в 19:50 в планировочном районе Хомутово произошла авария. Автомобиль Toyota Corolla Fielder, выезжая на улицу 1-я Октябрьская с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении мопеду Honda Dio. Произошло столкновение.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 13–летний водитель мопеда получил травмы.