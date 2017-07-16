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Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск

Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск

Если вам что-то известно о том, где он находится, отзовитесь

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 66-летнего Юрия Григорьевича Жолодниковского.

В пять часов утра 20 июня мужчина вышел из дома в Макарове для того, чтобы на рейсовом автобусе поехать в больницу в областной центр.

Мужчина пропал. Уже больше месяца семья ничего не знает, что с их родственником.

Если вам что-то известно о том, где находится Юрий Жолодниковский, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:13 +4
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Комментарии
Charon
Написано сегодня, в 13:35
ни фига се в больничку съездил
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+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:38
А что раньше не искали? Искать надо где нибудь в Южном,скорей всего!
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+3
NARBLE
Написано сегодня, в 14:36
Написано: " Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск".

Значить с этого и надо начинать... Где именно сошёл с рейсового????
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 15:14
Больше месяца прошло, а инфа только появилась?
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+1
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