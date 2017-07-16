Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск

Если вам что-то известно о том, где он находится, отзовитесь

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 66-летнего Юрия Григорьевича Жолодниковского.

В пять часов утра 20 июня мужчина вышел из дома в Макарове для того, чтобы на рейсовом автобусе поехать в больницу в областной центр.

Мужчина пропал. Уже больше месяца семья ничего не знает, что с их родственником.

Если вам что-то известно о том, где находится Юрий Жолодниковский, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.