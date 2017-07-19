Загадку зеленого голубя пытаются решить сотрудники заповедника «Курильский»

Фото с сайта заповедника "Курильский"

Сотрудники заповедника «Курильский» решили обобщить все доводы «за» и «против» гнездования зелёного голубя на Кунашире, сообщает пресс-служба заповедника. Без преувеличения, японского зелёного голубя (Treron sieboldii) можно назвать одной из самых загадочных птиц. На протяжении более полувека среди орнитологов не утихают споры о его гнездовании на Кунашире. Зелёный голубь очень осторожная и скрытная птица, предпочитающая держаться в кронах деревьев. Даже в Японии, где он многочисленнее и лучше изучен, известно лишь несколько гнезд «ввиду трудности их поиска».

Повышенный интерес к этой птице возник не случайно. Во-первых, японский зелёный голубь является единственным представителем рода Treron в фауне России. Его основной ареал охватывает Юго-Восточную Азию и включает Японский архипелаг, острова Тайвань и Хайнань, южные и центральные районы Китая и Северный Вьетнам. В России чаще всего зелёный голубь отмечается на Кунашире, а также на юге Сахалина, о. Монерон и в Приморском крае. Кроме того, его отмечали на островах Малой Курильской гряды, о. Райкоке на Средних Курилах и крайнем юге Камчатки.

Во-вторых, как редкий вид с локальным распространением и низкой численностью, зелёный голубь включен в приложение Красной книги России и в основные списки Красных книг Сахалинской области и Приморского края.

И наконец, еще с 1960-х годов замечено, что он ежегодно прилетает на Кунашир, проводит на нем все лето, а осенью покидает остров, как это делают все перелетные птицы. Именно поэтому, было решено проанализировать имеющиеся данные по зелёному голубю, накопленные в последние годы, и взвесить все «за» и «против» его гнездования на Кунашире.

Проводя зоологические исследования на Южных Курилах в 2013-2017 годах, сотрудники заповедника «Курильский» более 120 раз встречали зелёных голубей. В теплый период года зелёный голубь на Кунашире встречается довольно часто. Он повсеместно населяет хвойно-широколиственные и широколиственные леса на охотоморском побережье острова, изредка встречаясь на тихоокеанском побережье, где преобладают темнохвойные леса.

С зимовки из Японии на Кунашир зелёные голуби прилетают во второй-третьей декадах апреля. К местам зимовки улетают в первой половине октября. Петь зелёные голуби начинают в третьей декаде мая, а последние песни самцов зафиксированы в начале сентября. Основным кормом зелёных голубей являются почки, цветки и плоды различных растений.

Пожалуй, самым интригующим вопросом, касающимся зелёного голубя на Кунашире, является – гнездятся ли эти птицы на острове? К сожалению, не было специальных исследований и поиска гнезд, но некоторые наблюдения косвенно указывают на гнездование зелёного голубя на острове.

Например, по наблюдениям за птицами складывается впечатление, что в конце мая – начале июня самцы распределяются по гнездовым участкам, придерживаются их на протяжении всего сезона и активно поют на занятой территории. Подобное поведение известно из кальдеры вулкана Головнина, долин рек Северянка и Андреевка и с подъема на «перевал Шпанберга» (дорога к ур. Рудное), где наблюдалось пение самцов в одном и том же месте на протяжении 2-4 недель. В конце июля – начале августа 2013 г. на мысе Докучаева мы видели птиц, многократно залетающих в одно и тоже место густо оплетенной лианами кроны высокого ильма, что может указывать на наличие гнезда на этом дереве. А в долине руч. 1-й Рыборазвод 25 июня 2015 г. наше внимание было привлечено незнакомым бормотанием птицы, вслед за которым наблюдалась пара голубей «целующихся» на ветке высокого дерева, что можно расценить как брачное ухаживание самца за самкой.

По мнению японских орнитологов, в период размножения зелёные голуби часто поют как «Oh-, aoh-, Ah-oah-, Oh-aoah-» с ударением на «а» части. Именно так поют зелёные голуби на Кунашире с конца мая по начало сентября.

В то же время, имеются доводы и против гнездования этого вида на Кунашире. Например, по данным японских орнитологов, в сезон размножения зелёные голуби активно пьют морскую воду или воду из минеральных и горячих источников, а в негнездовой период такое поведение неизвестно. К настоящему времени, на Кунашире нет наблюдений зелёных голубей, пьющих морскую или минерализованную воду.

Нет данных и о встречах молодых птиц или взрослых с выводками. Из 120 наблюдений зелёных голубей на Кунашире в 2013-2017 годах, имеется лишь одно указание на встречу трех птиц вместе, перелетающих в кронах деревьев друг за другом – 24 июля 2015 г. в урочище Знаменка. Во всех остальных случаях отмечались либо одиночные птицы, либо пара птиц.