новости
новости
Регистрация
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске

Пожар произошел на Рябиновом бульваре

Сегодня днем, 24 июля в Южно-Сахалинске загорелся частный дом. 

Пожар произошел на Рябиновом бульваре, 452. По словам очевидцев, в настоящее время огонь потушен. Здание полностью уничтожено.

Люди при пожаре не пострадали. Причины возникновения возгорания устанавливаются. 

Галерея
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск
Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 18:35
Страшно! В свое время мы из Южно-Сахалинска переехали в Томари ,т.к. у родителей сгорел дом до тла. Едва успели выскочить. Оба были глухонемые и не слышали треска огня. Пепелище было страшное. Не дай Господь.
Ответить
+3
Bonjur
Написано сегодня, в 18:49
Да что ж такое. Какой убыток
.
Ответить
+1
Nektos
Написано сегодня, в 18:56
Да...горе то какое... хорошо хоть никто не погиб
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Летающие лыжники» Сахалина впервые опробовали трамплин К-70
«Летающие лыжники» Сахалина впервые опробовали трамплин К-70
Загадку зеленого голубя пытаются решить сотрудники заповедника «Курильский»
Загадку зеленого голубя пытаются решить сотрудники заповедника «Курильский»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru