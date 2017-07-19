фото очевидцев
Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске
Пожар произошел на Рябиновом бульваре
Сегодня днем, 24 июля в Южно-Сахалинске загорелся частный дом.
Пожар произошел на Рябиновом бульваре, 452. По словам очевидцев, в настоящее время огонь потушен. Здание полностью уничтожено.
Люди при пожаре не пострадали. Причины возникновения возгорания устанавливаются.
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3 Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске
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Комментарии
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 18:35
Страшно! В свое время мы из Южно-Сахалинска переехали в Томари ,т.к. у родителей сгорел дом до тла. Едва успели выскочить. Оба были глухонемые и не слышали треска огня. Пепелище было страшное. Не дай Господь.
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+3
Bonjur
Написано сегодня, в 18:49
Да что ж такое. Какой убыток
.
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Nektos
Написано сегодня, в 18:56
Да...горе то какое... хорошо хоть никто не погиб
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