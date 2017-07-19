Частный дом дотла сгорел в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Сегодня днем, 24 июля в Южно-Сахалинске загорелся частный дом.

Пожар произошел на Рябиновом бульваре, 452. По словам очевидцев, в настоящее время огонь потушен. Здание полностью уничтожено.

Люди при пожаре не пострадали. Причины возникновения возгорания устанавливаются.