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Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске

Женщина госпитализирована

Сегодня днем с маршрутного автобуса в Южно-Сахалинске пассажирка попала в больницу.

По словам очевидцев, автобус двигался по проспекту Победы с запада на восток. На остановке "Южный гастроном" к маршрутке подъехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

По предварительной информации, пассажирка сломала в автобусе руку и получила сотрясение мозга. Обстоятельства происшествия уточняются. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:37 +4
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 17:39
Ничего себе! Наверное, резко тормозил
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+7
Karu
Написано сегодня, в 17:50
НКолчина, а нефих разгоняться....
Мы все знаем как они носятся, еще на место не сел после оплаты, он уже поехал ... у него же график... тьфу...
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+8
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 18:08
Karu, а нефиг не держаться за поручни. Одни тормозят, другие игнорируют правила. Но считают виноватым водителя. Надеюсь что билет купила
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:08
НКолчина, или резко рванул, наоборот
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+4
Еще 3 комментария
Михаил Сав
Написано сегодня, в 18:35
Надо за поручни держатся, а то в автобус зашли, думают на бал попали! Техника безопасности прежде всего, да и вообще садись на сиденье, кондуктор сам подойдет, а то зашли,сразу мелочь ищут, потом удивляются почему по автобусу колбасит
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+2
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 18:44
Михаил Сав, я редко езжу на автобусах, но в последнее время чаще попадаю на маршруты без кондукторв, еще и оплата при входе.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 18:52
Михаил Сав, точно точно, аж бесит, вроде взрослые люди должны думать, так нет...
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 18:55
Rola, оплата при входе подразумевает под собой оплату пока автобус не тронулся, а не когда он поехал и люди начинают шарить по карманам доставать мелочь и передавать за проезд.
Хотя и водителей не оправдываю. Просто случается ездить на общественном транспорте и вижу как это происходит.
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+3
Еще 3 комментария
Online
Troyan Online
Написано сегодня, в 19:47 Отредактированно сегодня, в 19:48
Ворон считала наверное как всегда, водителя винить нечего в резких торможениях, надо понимать что он не один на дороге, вокруг много любителей подрезать автобусы, вот и приходиться экстренно тормозить, что бы в дтп не попасть ( последствия которого могут быть куда серьёзнее поломанной руки)
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 19:55
Иной раз собираешься выходить,а толпа заходящих даже тебя не замечает! Видела сегодня как женщину сажали в скорую! Может ей плохо просто стало,а сейчас такая молодежь,что фиг место старикам уступят!
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0
Online
Troyan Online
Написано сегодня, в 20:27
Elizabeth, дело в том, что нужно ограничивать число пассажиров в салоне автобуса, я имею в виду то что, не нужно впихиваться до состояния шпрот, а вмещать ровно столько пассажиров, сколько положено в конкретной модели автобуса. И будет все комфортно. А в толкучке не кому не охото стоять, ни молодым ни старым, вот и сидят те кто успел. Решить проблему можно установкой турникетов в автобусе, которые автоматически будут регулировать число пассажиров, считывая их при входе и выходе.
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+1
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