Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Сегодня днем с маршрутного автобуса в Южно-Сахалинске пассажирка попала в больницу.

По словам очевидцев, автобус двигался по проспекту Победы с запада на восток. На остановке "Южный гастроном" к маршрутке подъехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

По предварительной информации, пассажирка сломала в автобусе руку и получила сотрясение мозга. Обстоятельства происшествия уточняются.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.