фото очевидцев
Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске
Женщина госпитализирована
Сегодня днем с маршрутного автобуса в Южно-Сахалинске пассажирка попала в больницу.
По словам очевидцев, автобус двигался по проспекту Победы с запада на восток. На остановке "Южный гастроном" к маршрутке подъехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
По предварительной информации, пассажирка сломала в автобусе руку и получила сотрясение мозга. Обстоятельства происшествия уточняются.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Место
Мы все знаем как они носятся, еще на место не сел после оплаты, он уже поехал ... у него же график... тьфу...
Хотя и водителей не оправдываю. Просто случается ездить на общественном транспорте и вижу как это происходит.