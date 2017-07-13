Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото

Фото очевидцев

После дождей спортивная площадка во дворе по улице Краснофлотской в Корсакове превратилась в грязное болото.

В начале лета на корт уже сошел сель, покрыв футбольное поле толстым слоем грязи. Местные жители сообщили в редакцию astv.ru, что площадку помыли 16 июля.

Спустя пять дней начались дожди, и 21 июля корт снова стал большой грязной лужей. Когда погода улучшилась, вода подсохла, а влажная густая грязь осталась.

- Наши дети играли на чистой площадке только пять дней, а теперь здесь снова грязь. Наверное опять помоют корт, а проблему не устранят. И так и будет после каждого дождя из окна красоваться это болото, - отмечают жители Корсакова.