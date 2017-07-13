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Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото
Фото очевидцев

Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото

Чистым корт пробыл только пять дней

После дождей спортивная площадка во дворе по улице Краснофлотской в Корсакове превратилась в грязное болото.

В начале лета на корт уже сошел сель, покрыв футбольное поле толстым слоем грязи. Местные жители сообщили в редакцию astv.ru, что площадку помыли 16 июля.

Спустя пять дней начались дожди, и 21 июля корт снова стал большой грязной лужей. Когда погода улучшилась, вода подсохла, а влажная густая грязь осталась. 

- Наши дети играли на чистой площадке только пять дней, а теперь здесь снова грязь. Наверное опять помоют корт, а проблему не устранят. И так и будет после каждого дождя из окна красоваться это болото, - отмечают жители Корсакова.

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Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото, Фото: 1
Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото, Фото: 2
Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото, Фото: 3
Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:33 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:47
теперь можно рис выращивать
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+2
Online
sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 11:02
все вам не так .., нормальная площадка , площадка же ..
пусть дети с дества привыкают жить в говне ..
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:09
А вы уверенны,что она была создана для сухопутных видов спорта?

Ну не получилось у строителей,надо переквалифицироваться!
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0
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