Фото очевидцев
Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото
Чистым корт пробыл только пять дней
После дождей спортивная площадка во дворе по улице Краснофлотской в Корсакове превратилась в грязное болото.
В начале лета на корт уже сошел сель, покрыв футбольное поле толстым слоем грязи. Местные жители сообщили в редакцию astv.ru, что площадку помыли 16 июля.
Спустя пять дней начались дожди, и 21 июля корт снова стал большой грязной лужей. Когда погода улучшилась, вода подсохла, а влажная густая грязь осталась.
- Наши дети играли на чистой площадке только пять дней, а теперь здесь снова грязь. Наверное опять помоют корт, а проблему не устранят. И так и будет после каждого дождя из окна красоваться это болото, - отмечают жители Корсакова.
Галерея
3 Спортивная площадка в Корсакове снова превратилась в болото
Другие статьи по темам
пусть дети с дества привыкают жить в говне ..
Ну не получилось у строителей,надо переквалифицироваться!