Лучший голкипер зоны «Восток» перешел в «Сахалин»

Футбольная команда ПСК «Сахалин» достигла соглашения о переходе с голкипером футбольного клуба «Чита» Максимом Счастливцевым. В предстоящем сезоне в ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд ПФЛ Максим займет место в воротах островного коллектива. Выступать за островной клуб он будет под номером «1».

Предыдущей командой Максима была «Чита», с которой он завоевал этим летом «золотые» медали в зоне «Восток» второго дивизиона. Всего же голкипер провел в составе забайкальцев шесть сезонов. За это время он провел 95 матчей и пропускал в среднем всего лишь 0,87 мяча за игру. При этом стоит отметить, что в прошлом сезоне показатель стража ворот составил еще меньшие 0,65 гола за матч.

Помимо «Сахалина» и «Читы» Максим Счастливцев поиграл в барнаульском «Динамо», находкинском «Океане» и хабаровском «СКА-Энергии». В составе последнего он шесть раз выходил на поле в матчах ФНЛ, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.