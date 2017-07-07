Аделину Кузину из Корсаковского района отправят лечиться в Москву

Юная жительница Корсаковского района Аделина Кузина в ближайшие дни отправится на лечение в Москву. Такое решение приняли областные власти после обращения жителей села Соловьевка. У 14-летней девушки, как сообщал astv.ru, диагностировали глиому мозга; ей открывали сбор на операцию в Южной Корее.

Сначала сахалинские врачи списывали возникшие у Аделины проблемы на косоглазие. Только после операции, которая должна была его ликвидировать, выявилась настоящая болезнь.

Министерство здравоохранения занялось дополнительным изучением вопроса. В итоге по согласованию с мамой школьницы ей будет оказана высокотехнологичная помощь в Москве в Российском научном центре рентгенорадиологии. Вскоре пациентка в сопровождении родных вылетит туда.