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Юной спортсменке из Корсаковского района не хватает денег на лечение опухоли мозга

Юной спортсменке из Корсаковского района не хватает денег на лечение опухоли мозга

Болезнь проявилась после операции на глазах

14-летней Аделине Кузиной из Корсаковского района требуются деньги на лечение. У девушки обнаружена опухоль мозга в неоперируемой стадии. В Южной Корее ее ждут на лучевую терапию, но курс лечения стоит около 4 миллионов рублей.

Аделина живет в селе Соловьевка. До последнего времени школьница не жаловалась на здоровье, была членом сборной района по лыжным гонкам. Однако все изменилось около года назад. Сначала у девушки проявилось косоглазие. После операции всё только ухудшилось. Вскоре у девушки начались боли, нарушились походка и зрение. Магнитно-резонансная томограмма показала: у нее опухоль (глиома).

Родные Аделины сделали запросы в российские и зарубежные клиники. На данный момент отозвалась одна – университетская больница в городе Асан (провинция Чхунчхон-Намдо, Южная Корея). Девочке предложили 20 сеансов томотерапии. Вместе с подготовительной терапией и прочими расходами сумма, в которую это обойдется – 4 миллиона рублей. Часть родственники и знакомые уже собрали, но ее не хватает даже на половину лечения.

Как рассказала astv.ru мама Аделины Юлия, ситуация заставляет считать каждый день. Как только появится возможность оплатить лечение, девушка незамедлительно уедет в клинику.

Родные просят тех, кто может помочь деньгами на лечение Аделины, перевести посильную сумму на счет мамы (Юлии Алексеевны Кузиной) в Сбербанке.

Номер карты: 4276 5000 2777 6200.

Номер счета: 40817810950340175030,  отделение 8567 Сбербанка России в г. Южно-Сахалинске.

Телефонный номер, привязанный к карте: +7 914 097 57 12.

 

сегодня, в 13:43 +5
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Комментарии
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 14:08
Ну! Где наши власти! Опять всем миром по копейке! Поправляйся девочка!
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+4
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 14:32
Сейчас все что ли юные спортсмены. Какие достижения и в каких видах спорта позвольте узнать? Или спортсменом автоматически становится любой кто сел на велик?
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−5
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 14:46
_Benis_, читайте внимательно текст:"...была членом сборной района по лыжным гонкам..." . И вообще, не завозите здесь, не то место и тема не та.
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+3
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:06
_Benis_, девочка активно занималась спортом (ее профиль — лыжные гонки), сдала нормы ГТО и получила бронзовый значок. Этого Вам достаточно?. Или, Вам надо, что бы она Эверест покорила???!!!
Что за манера у некоторых "мужчин", самоутверждаться в таких темах.!
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+3
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 15:36
Huli_Ганка,
С чего бы это "не то место и не та тема"?
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−1
Еще 10 комментариев
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 14:46
Кинула денежку, поправляйся, красоточка.
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 15:08
Вот бы наши депутаты.вместе с губернатором скинулись. Одит дневной заработок ребенку перевели. Уверена через день дите бы уехали на лечение. Но где там. У них кишка слаба так сделать. Мозгов не хватает. Только и умеют что обещания раздавать.
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+1
agronom
Написано сегодня, в 17:55
ateriya, Хорошавин помогал малехо таким детям а амурчане гнилые уроды только воровать могут
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0
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 15:21
Бедная деточка
поправляйся зайка
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+1
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 17:17
Annamaliya,
Бог дал зайку, даст и лужайку.
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−2
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 17:42 Отредактированно сегодня, в 17:45
_Benis_, какой-то ты странный чел...
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+1
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 17:45
Annamaliya,
В чем странность то? По мне так странно когда ничего не произошло, а тут вопли раздаются про "бедную деточку", "зайку", "красотку", "заплатит губернатор" и прочее. Театр абсурда какой-то.
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Еще 3 комментария
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 17:59
Счастлива в попе слива.
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