Юной спортсменке из Корсаковского района не хватает денег на лечение опухоли мозга

14-летней Аделине Кузиной из Корсаковского района требуются деньги на лечение. У девушки обнаружена опухоль мозга в неоперируемой стадии. В Южной Корее ее ждут на лучевую терапию, но курс лечения стоит около 4 миллионов рублей.

Аделина живет в селе Соловьевка. До последнего времени школьница не жаловалась на здоровье, была членом сборной района по лыжным гонкам. Однако все изменилось около года назад. Сначала у девушки проявилось косоглазие. После операции всё только ухудшилось. Вскоре у девушки начались боли, нарушились походка и зрение. Магнитно-резонансная томограмма показала: у нее опухоль (глиома).

Родные Аделины сделали запросы в российские и зарубежные клиники. На данный момент отозвалась одна – университетская больница в городе Асан (провинция Чхунчхон-Намдо, Южная Корея). Девочке предложили 20 сеансов томотерапии. Вместе с подготовительной терапией и прочими расходами сумма, в которую это обойдется – 4 миллиона рублей. Часть родственники и знакомые уже собрали, но ее не хватает даже на половину лечения.

Как рассказала astv.ru мама Аделины Юлия, ситуация заставляет считать каждый день. Как только появится возможность оплатить лечение, девушка незамедлительно уедет в клинику.

Родные просят тех, кто может помочь деньгами на лечение Аделины, перевести посильную сумму на счет мамы (Юлии Алексеевны Кузиной) в Сбербанке.

Номер карты: 4276 5000 2777 6200.

Номер счета: 40817810950340175030, отделение 8567 Сбербанка России в г. Южно-Сахалинске.

Телефонный номер, привязанный к карте: +7 914 097 57 12.