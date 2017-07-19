Подъемники «Горного воздуха» прекратили работу
Профилактика продлится месяц
С сегодняшнего дня, 25 июля, закрыта канатная дорога «Горного воздуха». Работу прекратили подъемники и на среднюю, и на верхнюю площадки спортивно-туристического комплекса.
Причина остановки – плановые профилактические работы и подготовка к зимнему сезону. Канатная дорога вновь заработает через месяц – ее первым рабочим днем после каникул станет четверг, 24 августа.
По информации пресс-службы комплекса, сам «Горный воздух» остается открытым для посещений. Подняться на площадки можно пешком или на автомобиле.
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