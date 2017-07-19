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Подъемники «Горного воздуха» прекратили работу

Подъемники «Горного воздуха» прекратили работу

Профилактика продлится месяц

С сегодняшнего дня, 25 июля, закрыта канатная дорога «Горного воздуха». Работу прекратили подъемники и на среднюю, и на верхнюю площадки спортивно-туристического комплекса.

Причина остановки – плановые профилактические работы и подготовка к зимнему сезону. Канатная дорога вновь заработает через месяц – ее первым рабочим днем после каникул станет четверг, 24 августа.

По информации пресс-службы комплекса, сам «Горный воздух» остается открытым для посещений. Подняться на площадки можно пешком или на автомобиле.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:41 0
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Место
"Горный воздух"
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Комментарии
Online
Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 08:56
ТОР "ГВ"- позорище!!! Сколько лет функционирует ГВ о нормальной площадки так и не предвидится... Убогое кафе, минимум сервиса и "кусачие цены"- главные атрибуты "бизнеса по-русски"...
Грёбаная российская действительность... странно что наши чинари не придумали ещё и тут курортный сбор всунуть...
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