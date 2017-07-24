новости
новости
Регистрация
Водителям разрешат самим выбирать буквы и цифры номеров
ООО Госзнак

Водителям разрешат самим выбирать буквы и цифры номеров

Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума

МВД предложило гражданам самостоятельно выбрать сочетание букв и цифр в автомобильных номерах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на законопроект «О государственной регистрации транспортных средств».

Документ дает возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, предельные тарифы установит Федеральная антимономопольная служба (ФАС).

Издание отмечает, что в законопроекте не указывается, каким образом будет происходить процедура, порядок определит кабинет министров. В ближайшее время законопроект поступит в Госдуму.

Как рассказал «Коммерсанту» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, предлагаемая МВД схема для клиентов выглядит удобной.

Бывший начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД России Борис Ионов также назвал документ концептуально правильным и выверенным. По его мнению, самым революционным нововведением является регистрация машины в автосалоне, что позволит сократить число людей в подразделениях.

До сих пор выбор желательных автовладельцу номерных знаков был по большей части незаконным, отмечает РБК. Сейчас владельцы автомобилей могут приобрести красивый номер, заплатив  фирме-посреднику. Стоимость этой услуги колеблется в пределах от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей

сегодня, в 08:41 +1
Другие статьи по темам
Прочее
автомобилиГИБДД
Популярное на ASTV
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пянсе по-корейски - любимая еда сахалинцев
Пянсе по-корейски - любимая еда сахалинцев
Подъемники «Горного воздуха» прекратили работу
Подъемники «Горного воздуха» прекратили работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru