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Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Есть пострадавшие

ДТП произошло около 0 часов в ночь с 24 на 25 июля в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе перекрестка с улицей Емельянова.

По предварительным данным, автомобиль  Toyota Mark II, двигаясь по улице Ленина прямо с юга на север, врезался в автомобиль Toyota Belta, который поворачивал с Ленина на Емельянова не по стрелке, а на основной сигнал светофора. От удара Belta оказалась на Mark II. 

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД, врачи скорой помощи. Пожарные заливали оба автомобиля - была утечка бензина. 

По предварительной информации, пострадало 2 человека, один из которых - девушка - водитель автомобиля Toyota Belta.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

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Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 00:38 0
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