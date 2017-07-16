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Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина

Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина

Пока юг острова заливает дождь, север не может их дождаться

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского и Ногликского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Угроза возникновения пожаров ожидается 22 июля.

Напомним, что в Охинском районе лесные пожары не могут потушить уже больше двух недель. Борьбой с огнем заняты несколько сотен человек и большая группировка техники. Накануне принято решение отправить туда еще один вертолет. 

Юг Сахалина в тоже время заливает дождем. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:28 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:32
им бы нашего дождя...
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Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:57
Бедняжечки, жарятся там, небось
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