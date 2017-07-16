Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского и Ногликского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Угроза возникновения пожаров ожидается 22 июля.

Напомним, что в Охинском районе лесные пожары не могут потушить уже больше двух недель. Борьбой с огнем заняты несколько сотен человек и большая группировка техники. Накануне принято решение отправить туда еще один вертолет.

Юг Сахалина в тоже время заливает дождем.