Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина
Пока юг острова заливает дождь, север не может их дождаться
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского и Ногликского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Угроза возникновения пожаров ожидается 22 июля.
Напомним, что в Охинском районе лесные пожары не могут потушить уже больше двух недель. Борьбой с огнем заняты несколько сотен человек и большая группировка техники. Накануне принято решение отправить туда еще один вертолет.
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 16:32
им бы нашего дождя...
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atm Online
Написано сегодня, в 16:57
Бедняжечки, жарятся там, небось
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