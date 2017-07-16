фото и видео очевидцев

Сегодня, 21 июля юг Сахалина заливают дожди. МЧС накануне разослало предупреждение об очень сильных дождях.

Больше всего залило Невельск. По данным сахалинской гидрометеослужбы на 12.00, там выпало 48 мм осадков. Это больше половины месячной нормы осадков (92 мм).

Много осадков в Холмске (25 мм), в Корсакове (20 мм). Чуть лучше положение в Долинске (13 мм) и Южно-Сахалинске - 17 мм, при месячной норме 90 мм.

Но даже при том, что в областном центре выпало почти в три раза меньше осадков, чем в Невельске, ливневая канализация Южно-Сахалинска с дождем не справляется. Дороги и улицы превратились в реки.

Южносахалинцев просят сообщать о подтоплениях в администрацию города. Работает горячая телефонная линия.

О подтоплениях горожане могут сообщить по номерам:

300-581 — приемная мэра Сергея Надсадина;

300-685 — приемная первого вице-мэра Наталии Куприной;

300-841 — приемная вице-мэра Алексея Фризюка;

300-689 — приемная вице-мэра Елены Федоровой;

300-765 — приемная департамента городского хозяйства;

498-600 — приемная МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска»;

112 — Единая дежурно-диспетчерская служба.

Потоп на улице Ленина в Южно-Сахалинске, в районе магазина "Техник".

Залило улицу Пуркаева.

Уровень воды на улицы такой, что автомобилисты всерьез опасаются за свои машины.

Уже поступают сообщения о затопленных домах и протекающих крышах.

Заливает квартиры в доме №300 А по улице Комсомольской. Льет с потолка даже на четвертом этаже. Воды так много, что ее приходится вычерпывать ковшами. Большая часть жильцов на работе и пока не видели, что твориться у них дома.

Крыша дома протекала и раньше, пусть и не так сильно. Жильцы много раз обращались и в ЖЭУ-10 и в другие инстанции с просьбой починить кровлю. В последнем ответе от управляющей компании сказано, что ремонт начнут 17 июля. В указанный срок рабочие так и не появились. Теперь ремонтировать придется и подъезд и квартиры верхних этажей.

Залило электрощит.

Оползни сошли на Чеховском перевале.

13:40. В Холмске - ливень.

13:56. Дождь заливает улицу Ленина в Южно-Сахалинске. Видео из инстаграм. Пользователь vikserikova



14.04. Почти на всех улицах Южно-Сахалинска ливневки не справляются с нагрузкой. Вот фото с Емельянова.

14:14. Артем Борисов заснял на видео озеро Верхнее в городском парке Южно-Сахалинска. Дамба, которая пропускает воду, забилась брёвнами и ветками, которые принесло течением. Работники парка расчищают дамбу, чтобы пропустить воду. Подробности на видео:

14:21 Вода заливает жильцов в доме на улице Пограничной, 67 в Южно-Сахалинске.

14:28. В районе перекрестка улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске вышла из берегов река Рогатка. Вода топит огороды и частные дома.

14:36. Рынок за магазином "Техник" в областном центре затопило водой. Некоторые даже вынуждены ходить босиком. Но торговля не останавливается. 14:39. Холмск. Улица Портовая: 14:40. Южно-Сахалинск. Емельянова 21а 14:43 Долинск, улица Сахалинская 6а 15:00. На проспекте Мира, 263 дождь идет и в подъезде, и в квартирах. "Это не капли с потолка - это ливень в комнатах", - говорят жильцы: 15:06. Вода топит квартиры на первом этаже дома по улице Западной, 119 в областном центре. На видео - квартира №6. 15:23 На юге Сахалина заливает дворы 15.26 На некоторых участках дорог в городе воды по щиколотку 16:27. Сегодня затопило и территорию аэропорта Южно-Сахалинска. 16:32. В селе Яблочное в Холмском районе в поликлинике дождь пошел с потолка. По данным синоптиков, сильный дождь будет идти весь день. Только ночью он ослабеет, а в субботу, по прогнозу, осадков на юге Сахалина уже не будет. 16.40. В администрации Южно-Сахалинска рассказывают, что особое внимание уделили подножию горы Большевик, именно с нее потоки воды сходят на ул. Горького и выливаются на примыкающие улицы. В районе строительства биатлонного комплекса (севернее Дворца спорта «Кристалл») поток с горы был настолько мощный, что повредил участок бордюра. Сергей Надсадин по телефону дал поручение подрядной организации, ведущей строительство, принять меры и организовать водоотведение таким образом, чтобы вода не шла в город. Для этого водоотводную трубу нужно проложить вдоль горы в южном направлении. В районе Горного проезда (район канатной дороги) для предотвращения подтопления дороги рабочие беспрерывно расчищают водопропускную решетку от веток, бревен и мусора, чтобы ручей Безымянный не переполнялся и уходил в закрытую ливневую канализацию, - говорится в релизе пресс-службы мэрии.

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