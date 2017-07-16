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Юг Сахалина заливают дожди
фото и видео очевидцев

Юг Сахалина заливают дожди

Улицы областного центра превратились в реки

Сегодня, 21 июля юг Сахалина заливают дожди. МЧС накануне разослало предупреждение об очень сильных дождях. 

Больше всего залило Невельск. По данным сахалинской гидрометеослужбы на 12.00, там выпало 48 мм осадков. Это больше половины месячной нормы осадков (92 мм). 

Много осадков в Холмске (25 мм), в Корсакове (20 мм). Чуть лучше положение в Долинске (13 мм) и Южно-Сахалинске - 17 мм, при месячной норме 90 мм. 

Но даже при том, что в областном центре выпало почти в три раза меньше осадков, чем в Невельске, ливневая канализация Южно-Сахалинска с дождем не справляется. Дороги и улицы превратились в реки. 

Южносахалинцев просят сообщать о подтоплениях в администрацию города. Работает горячая телефонная линия.

О подтоплениях горожане могут сообщить по номерам:

300-581 — приемная мэра Сергея Надсадина;

300-685 — приемная первого вице-мэра Наталии Куприной;

300-841 — приемная вице-мэра Алексея Фризюка;

300-689 — приемная вице-мэра Елены Федоровой;

300-765 — приемная департамента городского хозяйства;

498-600 — приемная МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска»;

112 — Единая дежурно-диспетчерская служба.

Потоп на улице Ленина в Южно-Сахалинске, в районе магазина "Техник".

Залило улицу Пуркаева. 

Уровень воды на улицы такой, что автомобилисты всерьез опасаются за свои машины. 

Уже поступают сообщения о затопленных домах и протекающих крышах.

Заливает квартиры в доме №300 А по улице Комсомольской. Льет с потолка даже на четвертом этаже. Воды так много, что ее приходится вычерпывать ковшами. Большая часть жильцов на работе и пока не видели, что твориться у них дома.

Крыша дома протекала и раньше, пусть и не так сильно. Жильцы много раз обращались и в ЖЭУ-10 и в другие инстанции с просьбой починить кровлю. В последнем ответе от управляющей компании сказано, что ремонт начнут 17 июля. В указанный срок рабочие так и не появились. Теперь ремонтировать придется и подъезд и квартиры верхних этажей. 

Залило электрощит.

Оползни сошли на Чеховском перевале. 

13:40. В Холмске - ливень.

13:56. Дождь заливает улицу Ленина в Южно-Сахалинске. Видео из инстаграм. Пользователь vikserikova

14.04. Почти на всех улицах Южно-Сахалинска ливневки не справляются с нагрузкой. Вот фото с Емельянова. 

14:14. Артем Борисов заснял на видео озеро Верхнее в городском парке Южно-Сахалинска. Дамба, которая пропускает воду, забилась брёвнами и ветками, которые принесло течением. Работники парка расчищают дамбу, чтобы пропустить воду. Подробности на видео: 

14:21 Вода заливает жильцов в доме на улице Пограничной, 67 в Южно-Сахалинске.

14:28. В районе перекрестка улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске вышла из берегов река Рогатка. Вода топит огороды и частные дома.

14:36. Рынок за магазином "Техник" в областном центре затопило водой. Некоторые даже вынуждены ходить босиком. Но торговля не останавливается.

14:39. Холмск. Улица Портовая:

14:40. Южно-Сахалинск. Емельянова 21а

14:43 Долинск, улица Сахалинская 6а

15:00. На проспекте Мира, 263 дождь идет и в подъезде, и в квартирах. 

"Это не капли с потолка - это ливень в комнатах", - говорят жильцы:

15:06. Вода топит квартиры на первом этаже дома по улице Западной, 119 в областном центре. На видео - квартира №6.

15:23 На юге Сахалина заливает дворы

15.26 На некоторых участках дорог в городе воды по щиколотку

16:27. Сегодня затопило и территорию аэропорта Южно-Сахалинска.

16:32. В селе Яблочное в Холмском районе в поликлинике дождь пошел с потолка.

По данным синоптиков, сильный дождь будет идти весь день. Только ночью он ослабеет, а в субботу, по прогнозу, осадков на юге Сахалина уже не будет. 

16.40. В администрации Южно-Сахалинска рассказывают, что особое внимание уделили подножию горы Большевик, именно с нее потоки воды сходят на ул. Горького и выливаются на примыкающие улицы. В районе  строительства биатлонного комплекса (севернее Дворца спорта «Кристалл») поток с горы был настолько мощный, что повредил участок бордюра. Сергей Надсадин по телефону дал поручение подрядной организации, ведущей строительство, принять меры и  организовать водоотведение таким образом, чтобы вода не шла в город. Для этого водоотводную трубу нужно проложить вдоль горы в южном направлении.

В районе Горного проезда (район канатной дороги) для предотвращения подтопления дороги рабочие беспрерывно расчищают водопропускную решетку от веток, бревен и мусора, чтобы ручей Безымянный не переполнялся и уходил в закрытую ливневую канализацию, - говорится в релизе пресс-службы мэрии.

 

Новость будет обновляться. 

 
 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:14 +5
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Комментарии
КиР84
Написано сегодня, в 12:28
Это ещё нормально.
Не как Филлис в 1981 году.
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+9
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 12:48
КиР84, Главное, чтоб это событие не повторилось....
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+3
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:32
Вот вас заливает!
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:40
дааа))
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+10
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:41
Вот вам инженеры 21 века, даже ливнёвки не могут нормальные сделать, и коммунальщики молодцы, по любому все стоки забиты грязью.
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+11
Nikolaich
Написано сегодня, в 12:42
"Уровень воды на улицы такой, что автомобилисты всерьез опасаются за свои машины" - не гоняйте по лужам и все будет нормально.
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+4
ANNY
Написано сегодня, в 13:36
Nikolaich, вот я и не повезла сына в сад... Мы лучше по лужам побегаем во дворе... Только с лужами у нас проблема (найти ещё их надо)
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:22
Nikolaich, Бесполезно, напротив техника на ленина уже стоит на аварийке. Видать газанул
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+2
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 13:03
На этот раз синоптики не ошиблись! Но на улице так хорошо,несмотря на сильный дождик!
Ответить
+3
Rola
Написано сегодня, в 13:03
А вы заметили какого цвета лужи и ручьи? Представьте сколько грязи и пыли глинистой будет когда это все высохнет. Раньше же не было таких коричневых рек в городе во время дождей.
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+2
Teo
Написано сегодня, в 13:09
Rola, везде ремонты идут
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0
Online
Berta Online
Написано сегодня, в 13:21
Rola, здесь помогает нам строительство биатлонного комплекса. Работаем рядом, и, поверьте, там есть, чему удивляться. Причина появления бурного потока на Горького понятна - взрытый ГВ.
То ли еще будет, ребята!
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+4
agronom
Написано сегодня, в 15:55
Berta, это факт,а еще дороги делаем а ливневки нам не нужны
Ответить
0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:38
на Комсомольской, где все разрыли творится форменный шиндец
Ответить
+3
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 13:44
капец ((( Где долгожданное лето
, будем надеяться что это как в тропиках, дождь пройдет и будет тепло и солнечно
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+1
Online
Berta Online
Написано сегодня, в 13:55
Naik, а так и будет
прогноз на выходные радует, можно и погреться
Ответить
+1
samaya_555
Написано сегодня, в 13:51
Я думаю только об одном сейчас: лишь бы животные на улице не пострадали:(
Ответить
+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:08
У нас норм, пока ни капли, но судя по тому что ветер южный усиливается и небо тяжелыми тучами затягивает возможно и нас немного подмочит
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:24
KsuKsu, Это где это у вас нету пока
срочно с вами нужно поделиться
Ответить
+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:45
ZLOI275, в Тымовске тепло и мухи не кусают
Ответить
+3
Karu
Написано сегодня, в 14:09
А моему ребенку нравится такая погода, особенно когда по лужам гоняем на машине :) // не переживайте за пешеходов, мы такое делаем там где их нет!
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+4
Paiste
Написано сегодня, в 15:32
Да и дождь то не такой уж и сильный был.
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 15:49
Южному вечно везет, у нас как обычный дождь прошел)
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:52
Что за ужасы вы тут показываете?)))
Тут жара,ночью Майами бич,пальмы,вода парное молоко,а вы о каком то дождике.))
Нэхорощо.
Расстрэлять лывэнь.
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:11
А мне нормально, теплый дождь, я в отпуске, и крыша не течет.
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:36
Наконец то я цветы "постирала"
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0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:41
Никого не смутил работающий в дождь
фонтан
на озере Верхнее?
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0
Online
sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 16:53
в системе где дуйствует отрицательная селекция, другого результата быть не может ..
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