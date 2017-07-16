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Сахалинцев просят помочь раскрыть убийство в Корсаковском районе

Сахалинцев просят помочь раскрыть убийство в Корсаковском районе

Четыре года назад в лесу была найдена мертвая женщина

Следователи Корсаковского района выясняют детали преступления, которое произошло в 2013 году.
 
29 августа 2013 года в лесу, в распадке в районе 23 км автодороги «Южно-Сахалинск – Охотское», был обнаружен труп 29-летней Оксаны Юрьевны Орловой, уроженки п. Восток Смирныховского района, с гнилостными изменениями и телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что на трупе имелись телесные повреждения в виде переломов свода черепа. 

Всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, просят сообщить: в следственный отдел по Корсакову – (код города 42435) тел. 4-26-98, 2-34-69, 2-34-69 или в дежурную часть полиции по тел. 4-19-50.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:44 +2
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Комментарии
Online
Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:47
Какая молодая и миленькая
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0
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Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 16:48
нихрена ссе... проснулись...
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+4
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Balbes Online
Написано сегодня, в 16:52
От так очнулись однако.
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+1
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Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 16:55
Balbes, Может не так давно определили личность?! На моей памяти тогда она была неизвестной...
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+1
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 17:02
Да уже если и были свидетели,то и они все забыли! А у нас разве два п.Востока,я знаю только Поронайский р-н!
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