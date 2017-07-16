Сахалинцев просят помочь раскрыть убийство в Корсаковском районе
Четыре года назад в лесу была найдена мертвая женщина
Следователи Корсаковского района выясняют детали преступления, которое произошло в 2013 году.
29 августа 2013 года в лесу, в распадке в районе 23 км автодороги «Южно-Сахалинск – Охотское», был обнаружен труп 29-летней Оксаны Юрьевны Орловой, уроженки п. Восток Смирныховского района, с гнилостными изменениями и телесными повреждениями.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что на трупе имелись телесные повреждения в виде переломов свода черепа.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, просят сообщить: в следственный отдел по Корсакову – (код города 42435) тел. 4-26-98, 2-34-69, 2-34-69 или в дежурную часть полиции по тел. 4-19-50.
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Комментарии
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Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:47
Какая молодая и миленькая
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Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 16:48
нихрена ссе... проснулись...
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 17:02
Да уже если и были свидетели,то и они все забыли! А у нас разве два п.Востока,я знаю только Поронайский р-н!
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