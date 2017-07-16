Сахалинцев просят помочь раскрыть убийство в Корсаковском районе

Следователи Корсаковского района выясняют детали преступления, которое произошло в 2013 году.

29 августа 2013 года в лесу, в распадке в районе 23 км автодороги «Южно-Сахалинск – Охотское», был обнаружен труп 29-летней Оксаны Юрьевны Орловой, уроженки п. Восток Смирныховского района, с гнилостными изменениями и телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что на трупе имелись телесные повреждения в виде переломов свода черепа.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, просят сообщить: в следственный отдел по Корсакову – (код города 42435) тел. 4-26-98, 2-34-69, 2-34-69 или в дежурную часть полиции по тел. 4-19-50.