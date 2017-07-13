На севере Сахалина уже более двух недель не могут потушить лесной пожар

Областные власти обещали прислать на место дополнительную технику, в том числе и вертолет

В Охинском районе вторую неделю горит труднодоступный заболоченный участок тайги. Пожар тушат более 130 человек и свыше 25 единиц техники - вездеходы, болотоходные бульдозеры. Два вертолета осуществляют ежедневный сброс воды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Сугачков - начальник макаровской лесопожарной станции. За четырёхлетний стаж работы ему довелось тушить несколько крупных лесных возгораний, но такого он не припомнит.

- Такого сложного природного пожара на моей памяти еще не было. Добраться до очагов возгорания крайне тяжело. Здесь непроходимая тайга и болота. Часто дует переменчивый ветер. Наши группы разбиты по пять - шесть человек, люди тушат огонь и прокладывают минерализованные полосы, чтобы не дать пламени шансов на дальнейшее распространение, - рассказал Николай.

Работами по ликвидации пожара руководит оперативный штаб. В его состав входят представители всех ведомств и служб. Люди находятся в режиме круглосуточного дежурства. Обеспечены необходимым снаряжением, горячим питанием.

- Сюда стянуты силы со всех районов области: лесопожарные формирования, десантные группы, спасатели и лесоохрана. Главное, что нам удалось локализовать пожар, взять под контроль, - отметил Владимир Корнев, министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

В район природного пожара выехал губернатор Олег Кожемяко. Он лично оценил масштабы возгорания и на месте провел совещание оперативного штаба.

- Очевидно, что здесь в Охинском районе пока не очень эффективно работает система прогнозирования, профилактики и, главное, оперативного реагирования на лесные пожары, что приводит к таким последствиям, - подчеркнул глава региона. - Сейчас главная задача - не позволить огню распространиться. Мы со своей стороны готовы помочь всем необходимым. Будем доставлять сюда еще один вертолет, дополнительную технику, - добавил он.

Кроме того, решено усилить группировку сил и средств, привлекаемых к тушению пожара, а также обеспечить огнеборцев беспилотным летательным аппаратом для ведения воздушной разведки.