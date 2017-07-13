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На севере Сахалина уже более двух недель не могут потушить лесной пожар

На севере Сахалина уже более двух недель не могут потушить лесной пожар

Областные власти обещали прислать на место дополнительную технику, в том числе и вертолет

В Охинском районе вторую неделю горит труднодоступный заболоченный участок тайги. Пожар тушат более 130 человек и свыше 25 единиц техники - вездеходы, болотоходные бульдозеры. Два вертолета осуществляют ежедневный сброс воды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Сугачков - начальник макаровской лесопожарной станции. За четырёхлетний стаж работы ему довелось тушить несколько крупных лесных возгораний, но такого он не припомнит.

- Такого сложного природного пожара на моей памяти еще не было. Добраться до очагов возгорания крайне тяжело. Здесь непроходимая тайга и болота. Часто дует переменчивый ветер. Наши группы разбиты по пять - шесть человек, люди тушат огонь и прокладывают минерализованные полосы, чтобы не дать пламени шансов на дальнейшее распространение, - рассказал Николай.

Работами по ликвидации пожара руководит оперативный штаб. В его состав входят представители всех ведомств и служб. Люди находятся в режиме круглосуточного дежурства. Обеспечены необходимым снаряжением, горячим питанием.

 - Сюда стянуты силы со всех районов области: лесопожарные формирования, десантные группы, спасатели и лесоохрана. Главное, что нам удалось локализовать пожар, взять под контроль, - отметил Владимир Корнев, министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

В район природного пожара выехал губернатор Олег Кожемяко. Он лично оценил масштабы возгорания и на месте провел совещание оперативного штаба.

- Очевидно, что здесь в Охинском районе пока не очень эффективно работает система прогнозирования, профилактики и, главное, оперативного реагирования на лесные пожары, что приводит к таким последствиям, -  подчеркнул глава региона. - Сейчас главная задача - не позволить огню распространиться. Мы со своей стороны готовы помочь всем необходимым. Будем доставлять сюда еще один вертолет, дополнительную технику, - добавил он.

Кроме того, решено усилить группировку сил и средств, привлекаемых к тушению пожара, а также обеспечить огнеборцев беспилотным летательным аппаратом для ведения воздушной разведки.

 

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Лесной пожар не могут потушить в Охинском районе, Фото: 1
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Лесной пожар не могут потушить в Охинском районе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 +1
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