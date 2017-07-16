Мошенница выдавала неудачливым арендаторам «левые» ключи от квартир

Жительница Южно-Сахалинска как минимум 11 раз обманула людей, пытавшихся снять у нее жилье. Она принимала у них деньги и отдавала взамен ключи, не подходящие ко входным дверям по тем адресам, которые называла. Неудавшиеся арендаторы же, передавая залог, не проверяли ни само жилье, ни замки.

Предполагаемой мошеннице 40 лет. Она размещала объявления о сдаче квартир по цене ниже средней по рынку. Это привлекало внимание потенциальных арендаторов. После встречи на нейтральной территории они передавали ей суммы денег от 3 до 20 тысяч рублей и получали связки с ключами.Приехав на указанный адрес «нового жилья», они пытались открыть дверь, но терпели неудачу: ключи были совсем от других замков.

После ряда обращений в полицию личность женщины установили. Сейчас в ее отношении расследуется уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.