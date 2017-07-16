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Мошенница выдавала неудачливым арендаторам «левые» ключи от квартир

Мошенница выдавала неудачливым арендаторам «левые» ключи от квартир

Известно минимум 11 эпизодов

Жительница Южно-Сахалинска как минимум 11 раз обманула людей, пытавшихся снять у нее жилье. Она принимала у них деньги и отдавала взамен ключи, не подходящие ко входным дверям по тем адресам, которые называла. Неудавшиеся арендаторы же, передавая залог, не проверяли ни само жилье, ни замки.

Предполагаемой мошеннице 40 лет. Она размещала объявления о сдаче квартир по цене ниже средней по рынку. Это привлекало внимание потенциальных арендаторов. После встречи на нейтральной территории они передавали ей суммы денег от 3 до 20 тысяч рублей и получали связки с ключами.Приехав на указанный адрес «нового жилья», они пытались открыть дверь, но терпели неудачу: ключи были совсем от других замков.

После ряда обращений в полицию личность женщины установили. Сейчас в ее отношении расследуется уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:26 +4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:31
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:33
TROL, Именно.
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:39
Неудавшиеся арендаторы же, передавая залог, не проверяли ни само жилье, ни замки.
А саму хату они то что не проверяли? Мож там бомба ядрена лежит-так ведь и напухнуть можно))) Да и вообще-паспортину с пропиской, или доки на хату глянуть то не мешает никому- а так да-ЛОХИ...
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:41
Старая схема, швырок на доверии. И работает.
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+1
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:56
Развод по-русски
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