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В Южно-Сахалинске откроют новый автобусный маршрут

В Южно-Сахалинске откроют новый автобусный маршрут

После встреч в нескольких районах губернатор дал поручения по больницам, школам и транспорту

Власти Южно-Сахалинска должны в течение месяца организовать прямой автобусный маршрут между Дальним и Новоалександровске. Соответствующее поручение они получили от губернатора в ходе его встреч с коллективами бюджетных учреждений.

По сообщению пресс-секретаря губернатора Сахалинской области, сотрудница поликлиники № 6 подняла тему устаревших детских игровых площадок без травмобезопасного покрытия, которые до сих пор встречаются во дворах. Ее интересовало, когда они будут заменены на сооружения, отвечающие требованиям по безопасности. Представители мэрии Южно-Сахалинска, принимавшие участие во встрече, рассказали, что в областном центре ведется масштабная работа по благоустройству дворов многоквартирных домов, обустройству детских игровых и спортивных площадок. Было отмечено, что и сами жильцы могут ускорить наведение порядка на придомовых территориях. Например, чтобы оборудовать детскую игровую площадку, им надо будет создать территориальное общественное самоуправление и собрать сравнительно небольшую сумму, всего несколько процентов от стоимости объекта. И тогда власти без проволочек выделят недостающие средства.

Сегодня отделение неотложной наркологической помощи при наркологическом диспансере, расположенное в Новоалександровске, выполняет функции медицинского вытрезвителя. Со всей территории областного центра сюда доставляют людей в состоянии опьянения. Подчас эти пациенты ведут себя неподобающим образом, доставляя немало проблем персоналу, который состоит в основном из женщин, пожаловались медики. Губернатор поручил министру здравоохранения проработать штатное расписание учреждения, чтобы в коллективе появились санитары – мужчины.

Еще одна проблема, озвученная в ходе встречи с медиками, – отсутствие прямого автобусного маршрута, соединяющего Новоалександровск и Дальнее. Скоро начнется учебный год и детям придется добираться в школы с пересадками. Олег Кожемяко дал задание муниципальным властям в течение месяца организовать автобусное сообщение в тестовом режиме.

Педагогическому коллективу средней общеобразовательной школы № 31 губернатор рассказал, что областные власти планируют ввести специальные меры поддержки для учителей физики, математики, русского и иностранных языков. Нехватку этих специалистов сегодня ощущает система образования островного региона. Педагоги инициативу одобрили.

В этот же день представители областных и муниципальных властей посетили ряд объектов благоустройства в Новоалександровске. Жители домов в переулке Горького, где сегодня приводят в порядок дворовые территории, высказали ряд пожеланий и замечаний. Например, попросили расширить тротуары, места для парковки автомобилей, оборудовать в некоторых местах пандусы для маломобильных граждан. А их соседи с улицы Мичурина готовы организовать территориальное общественное самоуправление, чтобы добиться от мэрии помощи в постройке спортивной площадки. Представители муниципалитета в свою очередь выразили готовность оказать необходимое содействие.

В этот же день Олег Кожемяко побывал на строительной площадке в планировочном районе «Луговое», где возводится крытый универсальный спортивный зал.  Ввод в эксплуатацию ожидается в течение нескольких ближайших недель. Здесь будут организованы тренировки по волейболу и баскетболу, а на прилегающей территории откроют хоккейный корт. Ознакомившись с объектом, глава области предложил сократить площади, которые планируется отдать в здании под административные нужды, и за счет этого организовать тренажерный зал.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:46 +2
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 18:02
.......между Дальним и Новоалександровске. ... -вском,так будет правильнее,не?..
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+7
НКолчина
Написано вчера, в 20:34
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+1
Korennoy
Написано вчера, в 18:33 Отредактированно вчера, в 18:34
А он уже в одно слово стал писаться?
Всю жизнь был Ново-Александровск, а тут стал "Новоалександровске"
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+7
AndrewYa
Написано вчера, в 19:29
Korennoy,
Лизок жжет
ее" грамотность" зашкаливает
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 20:33
Korennoy, всегда был Новоалександровск и Александровск-Сахалинский (север острова)
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+2
Malinka17
Написано вчера, в 18:51
Вот дурная манера у меня. Если увидела ошибку в тексте, то дальше информация не воспринимается серьёзно и не усваивается
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+6
ZLOI275
Написано вчера, в 19:12
Звездный автор не считает нужным нагружать себя правильностью написания текста.....Я сам? А мне простительно у мну три класса и семь коридоров. Я ето про обарзование
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+4
babaj
Написано вчера, в 19:33
Одной из величайших глупостей нашего государства было упразднение медицинских вытрезвителей. Теперь пытаются создать их неудачные макеты. Медвытрезвитель даже в советское время был самоокупаем.
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+1
Denis67
Написано вчера, в 21:12
Всегда была Новоалександровка
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 23:03 Отредактированно вчера, в 23:05
Пацан сказал - пацаны сделали...
Дал, дал, дал, дал.....Не заматывается ли он давать... Можно подумать, чиновники послушали и побежали площадки строить, маршруты разводить словно цыплят, и учителя стаями слетелись в школу. Дал, дал, дал....

Напоминает сороку из стишка: этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала, он ...и т.д.

ЧУдная у нас страна, пока не дашь, хрен чего получишь. Кстати, да.....философия
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