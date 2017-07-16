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«Ступени успеха» помогли особенным людям самореализоваться

«Ступени успеха» помогли особенным людям самореализоваться

Для них провели мастер-классы по лепке и рисованию

В Южно-Сахалинске прошло третье творческое занятие проекта «Ступени успеха». За последний квартал специалисты по работе с молодежью провели такие занятия по лепке из глины и рисованию.

По словам руководителя комиссии по социальным вопросам и связям с общественностью молодёжного парламента островного региона Ксении Огарковой, проект помогает людям с отклонениями в здоровье приступить к творческой работе, найти себя в импровизации и начать развивать свои способности. Организаторы уверены, что творческие занятия  благоприятно влияют на настроение, самочувствие и в целом хорошо отражаются  на самочувствие участников. Во время занятий у особенных людей также есть возможность пообщаться друг с другом и завести новые знакомства в рамках  проекта.

Все работы, выполненные людьми с особенностями здоровья за три занятия в рамках проекта, будут выставлены на выставке-ярмарке «Сабантуй» на территории стадиона «Спартак» в парке им. Гагарина в субботу 22 июля.

Организатором проекта, направленного на самореализацию людей с особенностями здоровья, выступает Молодежный парламент Сахалинской области при поддержке Центра молодёжных инициатив областного центра.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:40 +2
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