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Бывшему главврачу Невельской ЦРБ дали условный срок за растрату

Бывшему главврачу Невельской ЦРБ дали условный срок за растрату

Он оплачивал личные штрафы из бюджета больницы

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача местной центральной районной больницы. Его признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал ASTV.RU, доказательная база следствия строилась на фактах, происходивших в течение трех лет. С 2013 по 2016 годы МЧС России, ФМС и министерство экономического развития Сахалинской области проводили плановые проверки деятельности Невельской ЦРБ на предмет соблюдения противопожарного режима, требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также миграционного законодательства. За найденные нарушения штрафовали как главврача, так и его подчиненных.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, подсудимый дал письменное указание главному бухгалтеру об оплате административных штрафов, наложенных на подчиненных  ему работников, за счет средств, полученных учреждением от оказания платных медицинских услуг. Аналогичным способом  за счет средств организации оплачивались и штрафы, наложенные на подсудимого.  Сумма ущерба от его незаконных действий составила более 240 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый возместил ущерб в полном объеме.

Суд назначил  подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев   условно  с испытательным сроком 2 года.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:54 +1
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Место
Невельская ЦРБ
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Комментарии
babaj
Написано вчера, в 18:01
А есть ли в природе главврач,успешно,на своем уровне, выполняющий свои функции,до которого нельзя было административно и уголовно докопаться? )))
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+2
atm
Написано вчера, в 18:18
babaj, скорей всего нет, потому что не нарушит он, так нарушат его подчиненные, а он несет ответственность за все и всех в своем учреждении
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+1
ateriya
Написано вчера, в 19:30
Может это послужит другим уроком. Хотя нет. Врят ли. По воровать и тратить аккуратнее будут. Эээх. Где казнь смертная а? Или хотя бы ссылка. Каторга.
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+1
k_hammer
Написано вчера, в 20:04
а правильно делал, у нас столько противоречащих норм, что приходиться думать по какой меньше штраф начислят, так что человек знакомый с такой работой понимает, что штраф будет в любом случае и уж точно не будет строить из себя эксперта...
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