Бывшему главврачу Невельской ЦРБ дали условный срок за растрату

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача местной центральной районной больницы. Его признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал ASTV.RU, доказательная база следствия строилась на фактах, происходивших в течение трех лет. С 2013 по 2016 годы МЧС России, ФМС и министерство экономического развития Сахалинской области проводили плановые проверки деятельности Невельской ЦРБ на предмет соблюдения противопожарного режима, требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также миграционного законодательства. За найденные нарушения штрафовали как главврача, так и его подчиненных.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, подсудимый дал письменное указание главному бухгалтеру об оплате административных штрафов, наложенных на подчиненных ему работников, за счет средств, полученных учреждением от оказания платных медицинских услуг. Аналогичным способом за счет средств организации оплачивались и штрафы, наложенные на подсудимого. Сумма ущерба от его незаконных действий составила более 240 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый возместил ущерб в полном объеме.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.