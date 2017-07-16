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Дожди на юге Сахалина закончатся к воскресенью
Фото Лилии Антоновой

Дожди на юге Сахалина закончатся к воскресенью

Температура в выходные достигнет +23

В ночь на субботу на самом юге Сахалина, включая Южно-Сахалинск, продолжится дождь. Температура воздуха составит +11…+16 градусов. На севере Сахалинской области преимущественно без осадков, температура +7…+12.

В субботу, 22 июля, в отдельных местностях Сахалинской области ожидаются кратковременные дожди при температуре до +23. В частности, осадки пройдут на Курилах.

В воскресенье Сахалин накроет зона повышенного давления, осадков не ожидается. Температура также до +23 градусов. Сильные дожди, по данным областного гидрометеоцентра, прогнозируются на Курильских островах.

В понедельник, 24 июля, на юге Сахалина преимущественно без осадков, в северных и центральных районах местами пройдет небольшой дождь. Температура днем +17…+22,  на восточном побережье +13…+18.

Во вторник и среду северная часть Сахалина окажется в поле пониженного давления с небольшими и умеренными дождями, на юге дождь более вероятен во вторник. Затем на Сахалине будет преобладать погода без осадков. Температура днем +19…+24, при дожде +13…+18. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:57 +4
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 19:01
....капец духота будет!
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+6
babaj
Написано вчера, в 19:18
Лично я дождь люблю. А вот обитатели южнороссийских регионов,я заметил, страшно дождя боятся и при малейшей капельке прячутся в норы. На человека,гуляющего под дождем,даже с зонтиком смотрят как на идиота. Сахарные они штоли?
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+3
ZLOI275
Написано вчера, в 22:48
babaj, Да не они бояться то что с дождем может принести
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0
Elizabeth
Написано вчера, в 20:06
Ну вот,а говорили что в субботу дождь прекратится! Бедная
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:20
Elizabeth, у меня на достоверном погодном сайте завтра малооблачно и +23
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+3
ateriya
Написано вчера, в 21:21
Elizabeth, да по ходу конец и клубнике и луку и всему остальному. жалко е мое.
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+4
ZLOI275
Написано вчера, в 22:40
ateriya, Не ну часть клубники можно попытаться спасти простым способом. Ветки с ягодой заплетать на листья, а если на земле лежит точно кирдык
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+2
Еще 2 комментария
ZLOI275
Написано вчера, в 22:45
Дожди на юге сахалина закончатся к воскресенью. И начнутся в южной части острова
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+1
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