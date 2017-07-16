Дожди на юге Сахалина закончатся к воскресенью

Фото Лилии Антоновой

В ночь на субботу на самом юге Сахалина, включая Южно-Сахалинск, продолжится дождь. Температура воздуха составит +11…+16 градусов. На севере Сахалинской области преимущественно без осадков, температура +7…+12.

В субботу, 22 июля, в отдельных местностях Сахалинской области ожидаются кратковременные дожди при температуре до +23. В частности, осадки пройдут на Курилах.

В воскресенье Сахалин накроет зона повышенного давления, осадков не ожидается. Температура также до +23 градусов. Сильные дожди, по данным областного гидрометеоцентра, прогнозируются на Курильских островах.

В понедельник, 24 июля, на юге Сахалина преимущественно без осадков, в северных и центральных районах местами пройдет небольшой дождь. Температура днем +17…+22, на восточном побережье +13…+18.

Во вторник и среду северная часть Сахалина окажется в поле пониженного давления с небольшими и умеренными дождями, на юге дождь более вероятен во вторник. Затем на Сахалине будет преобладать погода без осадков. Температура днем +19…+24, при дожде +13…+18.