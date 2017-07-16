Глубокий провал образовался у дороги в Озерском
Размыло и выбило кольца ливневой канализации
В селе Озерском Корсаковского района на улице Набережной у дороги образовался провал глубиной около 4 метров.
По словам местных жителей, размыло и выбило кольца ливневой канализации.
"Ходить у дороги теперь опасно, тем более с детьми или ночью. Надеемся, что власти примут меры и отремонтируют этот участок", - говорят сельчане.
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