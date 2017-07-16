Глубокий провал образовался у дороги в Озерском

В селе Озерском Корсаковского района на улице Набережной у дороги образовался провал глубиной около 4 метров.

По словам местных жителей, размыло и выбило кольца ливневой канализации.

"Ходить у дороги теперь опасно, тем более с детьми или ночью. Надеемся, что власти примут меры и отремонтируют этот участок", - говорят сельчане.