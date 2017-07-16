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Преподаватель сахалинского колледжа продавал студентам выпускные работы
ng72.ru

Преподаватель сахалинского колледжа продавал студентам выпускные работы

В отношении педагога возбуждено три уголовных дела

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ и по Сахалинской области возбуждено три уголовных дела в отношении преподавателя Политехнического колледжа СахГУ. Он подозревается в получении взятки.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый приказами был назначен руководителем выпускных квалификационных работ по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на 2016-2017 учебных год у ряда студентов, а также членом государственной экзаменационной комиссии по защите этих работ.

Подозреваемый узнал, что у троих студентов возникли трудности с освоением учебного материала и написанием выпускных работ и, понимая, что они самостоятельно не смогут самостоятельно подготовить, написать и успешно защитить квалификационные работы. Педагог предложил им приобрести у него готовые выпускные работы по 20 тысяч рублей за каждую работу.

Получив деньги, подозреваемый обеспечил студентам успешную защиту выпускных квалификационных работ.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:12 +3
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Комментарии
ZLOI275
Написано вчера, в 18:15
Да ситуация. А студенты получившие левый диплом так и понеслись сообщать что у них липа
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+5
Troyan
Написано вчера, в 18:38
Кто слил профессора?? Пятёрочники!??? негодяи.....
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+7
Malinka17
Написано вчера, в 18:47
Хорошо хоть не врачей готовили.. хотяяяя.. надо бы узнать фамилии выпускников, а то вдруг задумаю проект какого-нибудь сооружения заказать и нарвусь на специалистов , у которых "возникли трудности с освоением учебного материала"
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+1
Troyan
Написано вчера, в 18:50
Malinka17, Да таких трудоустраиваю сразу.....г. Москва, Охотный ряд, д. 1, Государственная дума Российской Федерации.
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+3
Malinka17
Написано вчера, в 18:53 Отредактированно вчера, в 18:54
Troyan, ну слава те, Хосподи, я там ничего не заказываю )))

Да и вы прям уверены, что выпускники нашего так называемого Университета там будут трудоустроены? Их максимум -проектирование уличных туалетов для дачников где-нибудь в глубинке...
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+3
Troyan
Написано вчера, в 18:56 Отредактированно вчера, в 18:58
Malinka17, блин, там наверное мест уже нет....ну нечего, пойдут к нам в городскую думу или областную...
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+3
Еще 2 комментария
NARBLE
Написано вчера, в 18:53
Бизнес пАнимаешь прежде всего...
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0
Sakhalinchik
Написано вчера, в 18:53
тоже мне... Америку открыли... а где-то не так???
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+2
Firemarshal
Написано вчера, в 18:55
Неправильно понял совет от Димона- ушёл в бизнес, но не полностью
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:15
А потом мы удивляемся и возмущаемся, откуда у нас столько не просто непрофессионализма, а элементарной некомпетентности, пофигизма, и в какой области - в строительной, которая требует точности и выверенности, не терпит халатности и разгильдяйства. Потом у нас трескаются дома, рушатся крыши аквапарков и мосты, лопаются и покрываются дырами дороги и т.д. и т.п.
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+5
KsuKsu
Написано вчера, в 19:29
НюНик_просто_Анна, у нас и доктора такие
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:13
KsuKsu, и это страшно...
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+4
KsuKsu
Написано вчера, в 19:38
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+4
babaj
Написано вчера, в 22:10
Продагогический и продавательский состав высокой квалификации в действии.
Часто в работе приходилось сталкиваться с продуктами их производства-недоучками. Недоучки были трех видов.
Те кто не лез в принятие серьезных решений,
те кто доучивались на практике и работали в определенной нише,
и самая мерзкая категория-те кто начинал лезть вверх по карьерной лестнице,расталкивая и затаптывая более профессиональных,но менее бойких. От этой категории самый больший вред.
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+1
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