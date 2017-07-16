Преподаватель сахалинского колледжа продавал студентам выпускные работы
В отношении педагога возбуждено три уголовных дела
Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ и по Сахалинской области возбуждено три уголовных дела в отношении преподавателя Политехнического колледжа СахГУ. Он подозревается в получении взятки.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый приказами был назначен руководителем выпускных квалификационных работ по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на 2016-2017 учебных год у ряда студентов, а также членом государственной экзаменационной комиссии по защите этих работ.
Подозреваемый узнал, что у троих студентов возникли трудности с освоением учебного материала и написанием выпускных работ и, понимая, что они самостоятельно не смогут самостоятельно подготовить, написать и успешно защитить квалификационные работы. Педагог предложил им приобрести у него готовые выпускные работы по 20 тысяч рублей за каждую работу.
Получив деньги, подозреваемый обеспечил студентам успешную защиту выпускных квалификационных работ.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Да и вы прям уверены, что выпускники нашего так называемого Университета там будут трудоустроены? Их максимум -проектирование уличных туалетов для дачников где-нибудь в глубинке...
Часто в работе приходилось сталкиваться с продуктами их производства-недоучками. Недоучки были трех видов.
Те кто не лез в принятие серьезных решений,
те кто доучивались на практике и работали в определенной нише,
и самая мерзкая категория-те кто начинал лезть вверх по карьерной лестнице,расталкивая и затаптывая более профессиональных,но менее бойких. От этой категории самый больший вред.