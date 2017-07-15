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Генконсул Китая во Владивостоке прилетел на Сахалин

Генконсул Китая во Владивостоке прилетел на Сахалин

Он впервые посетил остров

На Сахалине побывал генеральный консул Китая во Владивостоке. Янь Вэньбинь впервые приехал в Южно-Сахалинск. Сегодня он встречался с мэром областного центра.

По сообщению пресс-службы администрации города, Сергей Надсадин обозначил гостям наиболее перспективные варианты делового взаимодействия, которые предлагает сегодня областной центр бизнесменам из КНР. Членам делегации передали для ознакомления инвестиционный паспорт Южно-Сахалинска на китайском языке. Также мэр предложил конкретные направления возможного партнерства, среди которых туристические проекты, участие в создании технопарка современных строительных технологий, культурные и образовательные обмены и ряд других.

- Я впервые в Южно-Сахалинске и за несколько дней пребывания здесь могу поделиться своими впечатлениями, - сказал в приветственном обращении Янь Вэньбинь. - Мне удалось пообщаться со своими соотечественниками, что ведут свой бизнес в вашем городе. Все они дали только положительные отзывы. Я благодарю вас за создание условий для развития предпринимательства и эту встречу.

Консульство КНР во Владивостоке начало работу весной. Сахалинская область вошла в сферу ответственности этого учреждения. До этого на Дальнем Востоке было одно дипломатическое представительство – в Хабаровске. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:57 +4
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:46
Аполитично получается, однако. Жители недовольны, а генконсул с соотечественниками довольны) Хм.
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